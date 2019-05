Ve čtvrtek volby do Evropského parlamentu v první z osmadvaceti členských zemí Evropské unie, a to v Nizozemsku. Krátce poté byly zahájeny volby i ve Velké Británii, která nestihla odejít z EU. Volby se konají od čtvrtka do neděle ve všech... Celý článek Volby do Evropského parlamentu začaly v Nizozemsku a v Británii»