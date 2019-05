Barbora Zpěváčková, Novinky

Na Václavském náměstí se vás na úterní demonstraci proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové sešlo 50 tisíc, možná i víc. Co si od toho slibujete?

Původní odhad byl 50 tisíc, teď to vypadá na 60, policie říká 70 tisíc. Každopádně těch lidí bylo hodně. Co žádáme, je jednoduché. Pobouřila nás výměna ministra spravedlnosti, protože proběhla den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra a nebyla vysvětlena. Nová ministryně má k premiérovi dlouhodobě blízko svými kroky a výroky. Myslíme si, že to není důvěryhodné pro justici a nahrává to nejen spekulacím, ale možnostem, že se to může dotknout premiérovy kauzy. Považujeme za důležité říct svoje občanské ne, že si nepřejeme Marii Benešovou za ministryni spravedlnosti.

Jak vnímáte argument premiéra, že paní Benešová v té funkci zatím žádné kroky neudělala, a už se proti ní demonstruje?

Neprotestujeme proti tomu, co by hypoteticky mohla udělat, ale proti tomu, co už udělala. Je to její vlastní minulost. Je propojena s ústeckým Palermem, dokonce se proti tomu ozvala i ústecká buňka hnutí ANO. Už v roce 2015 paní Benešová byla poslankyně, a přitom zastupovala firmu Metrostav. Ještě více nám vadí, že už v roce 2017 nehlasovala pro vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. V tu samou dobu řekla, že kauza Čapí hnízdo jsou politické intriky. Říká, že si lze objednat trestní stíhání. To vše je v plné shodě s premiérem. Jen slepý člověk nevidí, že tohle je účelová výměna.

Desetitisíce lidí ukázaly vůli chodit do ulic

Podobné akce tady už v minulosti byly. Demonstrovalo se proti Václavu Klausovi i Miloši Zemanovi, ale nikam to nevedlo.

Jsem přesvědčen, že po těchto demonstracích si žádný ministr spravedlnosti, ať už to bude Marie Benešová, nebo někdo jiný, jen tak netroufne z ničeho nič odvolat nejvyššího státního zástupce. V tomto smyslu už to úspěch je, protože už tohle je jedna z hrozeb. Nikdo neví, jak by to bylo, kdyby se nepostavilo tolik občanů za nezávislost justice. Desetitisíce lidí ukázaly vůli chodit do ulic. A když ji ukázaly nyní, tak pokud by opravdu došlo k útokům na státní zastupitelství, tak těch lidí bude o to víc. Chceme dotáhnout věci do konce a nevzdáváme se, premiér by měl uznat chybu a vybrat někoho, kdo bude nezávislejší.

Co budete dělat dál?

Další vlna protestů proběhne 28. května po celé republice. Chceme posílit lokální akce, vyzvaly jsme pražské náplavy, ať jedou podpořit protesty do svých rodišť. Pokud s námi premiér nevystoupí v televizním duelu do 28. května, k čemuž jsme ho vyzvali, bude následovat další velká celorepubliková demonstrace na Václavském náměstí 4. června. Víc nemůžu prozradit.

Pokud premiér bagatelizuje takovou masu lidí, tak se jim akorát vysmívá

Premiér už odmítl jít s vámi do diskuze a řekl, že si máte založit svoji vlastní stranu. Co na to říkáte?

Dáme premiérovi ještě čas, jestli si to zase nerozmyslí. Naše nabídka trvá do 28. května. Když už někdo nemá co říct, tak to začne shazovat, zlehčovat, bagatelizovat a obcházet. Já a moje hnutí máme dostatečný mandát na to, abychom mluvili s premiérem. Naši petici podepsalo 350 tisíc lidí, to je více hlasů, než kolik dostaly ve volbách některé politické strany. Našich demonstrací se zúčastňuje desetitisíce lidí.

Pokud premiér zlehčuje a bagatelizuje takovou masu lidí, tak se jim akorát vysmívá a ukazuje, že nemá co říct a jen přilévá olej do ohně. Ukazuje, že se bojí. Měl by se nám zkrátka postavit jako chlap a před celým národem obhájit svoje kroky, aby bylo jasné, že jsou demonstrace zbytečné. Ale když to odmítá udělat, tak vyhrocuje celou situaci.

Premiér také řekl, že mu od vás pravidelně chodí smsky v různých nočních hodinách, které jsou polovýhrůžné. Je to pravda?

V žádném případě. Je pravda, že jsme si vyměnili pár esemesek a některé byly v brzkých ranních hodinách, koneckonců oba vstáváme velmi brzy. Ale nesouhlasím s tím, že jsou polovýhružné. Jen jsem pana premiéra informoval o tom, co žádáme, aby to neměl z médií. To, co vám říkám, on věděl jako první. Jen jsem panu premiérovi napsal, že to myslíme vážně. Jestli to považuje za výhružky, tak ty zprávy může klidně zveřejnit.

