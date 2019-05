Barbora Zpěváčková, Novinky

Babiš řekl, že dokument vlastní. „Samozřejmě, že ho mám. Dostal jsem ho, bylo to velké téma,“ uvedl v rozhovoru pro Novinky, který si čtenáři budou moci celý přečíst ve středu.

Sám premiér prý materiál nezveřejní, protože byl původně pro prezidenta. „Můžu to s ní (Benešovou - pozn. red.) probrat, já s tím problém nemám. Podle mě by to zveřejnit mohla, na tom není nic tajného. Je tam nějaký názor paní ministryně,“ prohlásil premiér.

Dodal, že se nejedná o žádnou obsáhlou analýzu o tom, že se dá objednat trestní stíhání, jak bývá někdy prezentováno. „Ten dokument je na tři a půl strany, z toho jsou tam tři věty o tom, že to nastalo,“ podotkl Babiš.

To už dříve řekla sama Benešová. Začátkem května v rámci interpelací uvedla, že se nejedná o analýzu, ale o oponentní posudek, který se věnoval probaci, mediaci, vězeňství a byly v něm zmíněny dvě kauzy - Beretta a Neograph.

Zveřejnění dokumentu žádali opoziční Piráti. Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek prohlásil, že analýza je nezvěstná stejně jako Peroutkův článek.

Po zveřejnění volal i Hamáček



Sám vicepremiér, ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček v polovině května řekl, že dokument by se měl zveřejnit.

„Já bych se rád seznámil s těmi argumenty, a proto je potřeba, aby se ta zpráva zveřejnila,“ řekl Hamáček v Otázkách Václava Moravce. „Měl by to udělat objednavatel. Občané by měli mít právo si tu zprávu přečíst,“ dodal.

Přiznal, že sám materiál nezná. „Já jsem tu zprávu neviděl. Souhlasím s tím, aby byla zpráva zveřejněna, když se z ní objevují citace ve veřejném prostoru,” uvedl.

Premiér Babiš citoval z dokumentu, když Sněmovna vloni v lednu hlasovala o jeho vydání k trestnímu stíhání.