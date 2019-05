Zeman Staňkovu demisi přijmout nemusí, Babišův návrh by akceptovat musel

Prezident nemusí povinně odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) na základě jeho vlastní rezignace, podle ústavy by tak musel učinit v případě, že by jeho konec navrhl přímo premiér. Uvedl to ústavní právník Jan Wintr.