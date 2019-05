ren, rsk, kab, Novinky, Právo

„V první řadě jsem obdržel demisi, kterou jsem neprodleně doručil k rukám prezidenta. Na základě setkání s předsedou Hamáčkem a ministrem Staňkem se k demisi vyjádří,” uvedl po jednání u prezidenta Babiš.

Demise je podle Babiše nestandradní. „Je taková neobvyklá, protože v ní píše, že nekončí z vlastní vůle, ale na žádost pana předsedy Hamáčka,” doplnil.

Na dotaz, zda má pocit, že by prezident demisi Staňka nechtěl přijmout, Babiš odpověděl: „Jen potvrdil, že si jen poslechne předsedu Hamáčka a ministra Staňka, a pak se vyjádří.“

Zeman se se Staňkem sejde



Zeman minulý týden uvedl, že se nebude ke Staňkově kroku vyjadřovat, dokud se s ním osobně 28. května nesejde. Na tento čtvrtek má Zeman ještě naplánovanou schůzku s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil 20. května 2019 v podvečer do lánského zámku na pravidelnou schůzku s prezidentem Milošem Zemanem (vlevo).

FOTO: Kancelář prezidenta republiky

Staněk oznámil svůj konec poté, co se vyhrotila situace kolem jeho rozhodnutí odvolat ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zdůvodnil to tím, že dělali chyby v hospodaření. Za to si následně vysloužil kritiku veřejnosti, odborných kruhů i opozice. Nepodržela ho ani jeho vlastní strana, ze které se dokonce objevovaly hlasy, že Staněk šel tímto krokem na ruku prezidentovi, který má s ředitelem Fajtem dlouhodobě napjaté vztahy.

Babiš odmítl výtky k deficitu



Kromě Staňka na schůzce se prezident s premiérem bavili o rozpočtu na příští rok a investicích, eurovolbách či zahraničních cestách. Babiš Zemana informoval o návrhu státního rozpočtu pro rok 2020 a odmítl výtky směrem k plánovanému schodku 40 miliard korun v době, kdy je ekonomická konjuktura. „My jsme jedni z nejlepších z hlediska zadlužení v Evropě,” uvedl Babiš s tím, že vláda přidává důchodcům i rodičům.

Následně potvrdil, že prezident Zeman přijde na závěrečné jednání na vládu i na projednávání rozpočtu do Sněmovny.

„Diskutovali jsem i o evropských volbách, o tom, jak to v Evropě vypadá. Pan prezident byl v Maďarsku a informoval mě o jednání s prezidentem Orbánem a o jednání ohledně vysokorychlostních železnic,” dodal Babiš.