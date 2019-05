Renáta Bohuslavová, Novinky

„KSČM preferuje schodek do 30 miliard při plánovaném růstu ekonomiky. S navrženým schodkem strana zatím nepočítá a bude to předmětem jednání v rámci hodnocení dohody o toleranci,“ uvedl Novinkám předseda KSČM Vojtěch Filip.

Podle opozice by byl plánovaný schodek únosný v případě, že by se promítl především navýšením investic nebo do rezervy na horší časy. Místo toho jsou největší položkou rozpočtu výdaje na dávky, kam se počítají především důchody.

„Bohužel pokračuje trend, kdy investice rostou mnohem pomaleji než ekonomika, a to je cesta do zaostalosti,“ řekl Novinkám bývalý ministr financí a předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Rozpočet počítá s růstem investic na 135 miliard korun z letošních 122,3 miliardy korun.

„Silné Česko nezajistíme tím, že o něm budeme pouze mluvit a dáme si jej na čepici, musíme do něj investovat. Musíme udělat reformy státní správy, vzdělávání nebo přijmout důchodovou reformu. Na tyto kroky Andrej Babiš úplně rezignoval a místo toho se dohaduje s ČSSD, kdo první navrhl zvýšit rodičovský příspěvek. Plánovaný deficit 40 mld. Kč tuto tezi jenom potvrzuje,“ reagoval na rozpočet předseda ODS Petr Fiala.

Kalousek: Vláda úmyslně zhoršuje bilanci



„Nejenže není sebemenší snaha o snížení deficitu, ale dokonce dochází k vědomému a úmyslnému zhoršování bilance státního rozpočtu, které vláda přiznává,“ doplnil Kalousek.

To, že není rozpočet vyrovnaný a nepamatuje na hrozící krizi, kritizují i Piráti. „Mrzí nás, že pan premiér rezignoval na snahu vyrovnat rozpočet v době hospodářského růstu, což ještě několik let zpátky sliboval. Dnes se tváří, jako by o to nikdy neusiloval,“ reagoval na schodek 40 miliard poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Mikuláš Ferjenčík

FOTO: Novinky

Babiš ale tvrdí, že důvody k obavám nejsou. „To, že nerosteme tak rychle jako předtím, je jasné, ale je vidět, že meziročně se nárůst příjmů zvyšuje,“ pokračoval Babiš.

Okamura: Vláda uplácí voliče



Starostové zase připomínají, že Babiš dlouhodobě vyrovnaný rozpočet sliboval. „Andrej Babiš již před několika lety sliboval vyrovnaný státní rozpočet a zodpovědné hospodaření s veřejnými prostředky. Rok od roku však tento cíl stále odkládá,“ připomněla premiérova slova z roku 2014 poslankyně Starostů Věra Kovářová.

Kritikou nešetří ani předseda SPD Tomio Okamura. Nedochází podle něj na škrty v oblasti neziskových organizací nebo solárních firmách. „Vláda už nyní nehospodaří, pouze se snaží uplatit voliče z jejich vlastních daní na úkor jejich dětí,“ uvedl Okamura.

Jediný, kdo je rád, že návrh je již hotový, je koaliční partner. „Jsem velmi rád, že konečně známe návrh státního rozpočtu. Vždy jsme naráželi na dva problémy. Nebyla ucelená představa o rozpočtu ze strany paní ministryně financí a druhý problém byl, že paní ministryně potřebovala probrat návrh s panem premiérem,“ zhodnotil rozpočet šéf ČSSD Jan Hamáček.