jas, Novinky

Právě s Kalouskem a jeho působením v čele ministerstva financí v době globální ekonomické krize za vlády premiéra Petra Nečase se Faltýnek zaštiťoval při obhajobě kroků současné vlády.

Když mu Fiala s Pekarovou připomínali vývoj ekonomického cyklu, z něhož současný kabinet může těžit, a přesto tvoří a plánuje rozpočty s deficitem několika desítek miliard korun, poukázal druhý muž ANO na schodky z let hospodářské krize.

Ač se Faltýnek po opakovaném odkazu na Kalouska zařekl, že se jím již přestane zaštiťovat, stejně vzápětí opět přispěchal s jeho jménem.

Poslankyně Pekarová odtušila, že Faltýnek má jejího stranického kolegu jako mantru.

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová

FOTO: Novinky

„To je pro vás taková mantra, pan Kalousek, co byste dělal, kdybyste jej neměl?” podivila se poslankyně.

Rozpočtová strategie bez přesných čísel



Faltýnek nebyl s to vysvětlit, proč jsou v konvergenčním programu popsány priority jako přidání učitelům či zvyšování rodičovské, ale tyto priority zároveň nemají v rozpočtové strategii vyčísleny náklady.

Faltýnek argumentoval, že vše je v programovém prohlášení vlády. „Proč to nenapíšete do rozpočtové strategie?” tázal se moderátor.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Protože by to zvedlo výdaje,” odtušil Fiala. „Protože na to nemají,” dodala Pekarová.

„Koalice má vrásky se státním rozpočtem pro tento i pro příští rok,” poukázal Fiala na vývoj rozpočtu, který je podle něj nesplnitelný. Schodek je pro letošek naplánován na 40 miliard korun.