Jiří Vavroň, Právo

Sněmovní rozpočtový výbor ve středu na váš návrh doporučil vládě, aby zavázala (jinými slovy zakázala utratit) část provozních výdajů jednotlivých ministerstev tak, aby dodržela schválený 40miliardový schodek státního rozpočtu. Kde je hlavní důvod vašeho návrhu?

Každá odpovědná rodina, když na začátku měsíce zjistí, že překročila své výdaje, začne po zbytek měsíce šetřit, aby vyšla. V prvním čtvrtletí dosáhl schodek rozpočtu prakticky dvou třetin jeho výše na konci roku. S většími příjmy do rozpočtu přitom reálně nemůžeme počítat. To je, myslím, dosti silný signál, abychom se zamyslili, co dělat, abychom schodek 40 miliard Kč letos dodrželi. Šetřit až na konci roku dosti dobře nejde, nemá to efekt.

Není tato starostlivost dána tím, že probíhá volební kampaň, ve které vládní ANO stále vede?

Středeční data o vývoji HDP ukázala, že hospodářství zpomaluje, je na svých limitech. Chybí pracovníci. Navíc ve vzduchu visí rizika pro celosvětovou ekonomiku. Málo se hovoří o tom, že americko-čínské spory by mohly dopadnout například na Německo a přes něj na nás. Rizika jsou reálná a rozpočtový výbor tím, že na ně poukázal a nabídl řešení, plní jen svoji funkci, kterou má ve Sněmovně hrát.

A co když lidé řeknou, že Kalousek nám zase nepřeje peníze a chce na nás šetřit?

Běžných lidí se zavázání provozních výdajů, zdůrazňuji právě slovo provozních, vůbec nedotkne. Netýká se tedy důchodů, sociálních dávek, mandatorních výdajů atd. Zavázání provozních výdajů se netýká ani investic.

Doporučení rozpočtového výboru podpořily opoziční strany, naopak proti hlasovali poslanci vládních stran ANO a ČSSD. To napovídá, že vláda ho může ignorovat.

Jak se k tomu vláda postaví, je na ní. Nařídit se to nedá. Lidé si udělají závěr sami. Měli by ale vědět, že zavázání určité části provozních výdajů neznamená, že zmizí, nebudou se moci již nikdy použít. Když v příštích měsících zaznamenáme pozitivní jak domácí, tak zahraniční hospodářský vývoj, může se zavázání zase zrušit, prostředky se uvolní zpět do rozpočtu.