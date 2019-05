Novinky, ČTK

Řehka se nepovažuje za prototyp člověka, který by naplňoval ideály odvahy, statečnosti, lidskosti a spravedlnosti. Cena je podle něj oceněním celé jeho generace vojáků.

Řehka se stal osmým nositelem této ceny. Před ním ji získali například pražský biskup Václav Malý, hlasatelka Kamila Moučková, válečný veterán a novinář Bedřich Utitz nebo spisovatel Jiří Stránský.

Předseda Výboru Ceny Arnošta Lustiga a přednosta kardiocentra IKEM Jan Pirk řekl, že výbor chtěl výběrem mladšího kandidáta vyslat signál mladé generaci, že v české společnosti nežijí pouze hrdinové z druhé světové války nebo protikomunistického odboje.

„Chtěli jsme ukázat mladé generaci, že mezi námi žijí takoví frajeři, že by si z nich měli brát příklad,” řekl o Řehkovi, který podle něj splňuje čtyři kritéria ceny, tedy odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Řehku označil za symbol moderního vojáka. Zároveň chtěl podle něj výbor ukázat, že bezpečí, ve kterém Češi žijí, není zadarmo.

Předávání Ceny Arnošta Lustiga. Na snímku profesor Jan Pirk, oceněný generál Karel Řehka a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček

FOTO: Petr Horník, Právo

Udělení ceny Řehka označil za obrovské překvapení, ocenění si velmi váží. Výbor se podle něj rozhodl letos ocenit vojáka. „Já to beru tak, že to je ocenění všech vojáků mé generace. Je to obrovská pocta, že to můžu převzít já,” poznamenal.

Podotkl, že předchozí laureáti museli obstát v těžkých zkouškách a svádět každodenní boj. „Když se podíváte na nás, jsme z generace, která vše dostala, všechno jsme měli, nikdy jsme o nic nemuseli bojovat, žijeme v míru, nikdo nás nezabíjí, naše rodiny jsou v bezpečí, žijeme v blahobytu. V tomto směru se já nepovažuju za někoho statečného,” řekl.

Sám sebe označil za normálního člověka. „Občas se mi něco povedlo a mohl jsem být na sebe hrdý. A občas taky třeba ne. Jsou věci, na které hrdý nejsem, jsou věci, které se mi nepovedly,” podotkl. Důležité podle něj je chtít být lepší a chtít odvahu hledat.

„Být statečný není stejné jako nemít strach. Měl jsem častokrát strach, ať už o sebe nebo o někoho jiného,” poznamenal někdejší velitel 601. skupiny speciálních sil.