kab, Právo

Při tom všem navíc vykonává práci koncipienta pro advokátní kancelář Jansta, Kostka spol., s. r. o., a čeká na advokátní zkoušky.

Informaci o Haškově novém angažmá na vnitru přinesl server iDnes.cz. Hamáček ji potvrdil. „S Michalem Haškem spolupracuji dlouhodobě, akorát jsem mu až nyní dal formální konzultační smlouvu na ministerstvu. Připravil mi jeden zákon. Není to nic nového, není to ani nic politického, je to odborná spolupráce,“ komentoval to pro Právo Hamáček.

Když jsem po něm chtěl, aby mi připravil zákon o hasičích, tak ho měl za týden hotový předseda ČSSD Jan Hamáček

Na otázku, zda Hašek nenasbíral funkcí v rámci ČSSD zase „moc“, dodal: „Mě nezajímá, kde jinde dělá, mě zajímá to, aby odváděl práci, kterou potřebuji. Když jsem po něm chtěl, aby mi připravil zákon o dobrovolných hasičích, tak ho měl za týden hotový. Takže jsem s ním spokojený.“

Hašek Právu napsal, že pro Hamáčka pracuje jako externí poradce pro legislativu, veřejnou správu a Integrovaný záchranný systém. „Využívám zkušenosti z práce na obci, na kraji i v parlamentu, odměna činí 300 korun na hodinu, řádově jde o jednotky tisíc měsíčně, beru to jako pomoc ČSSD a Janu Hamáčkovi,“ uvedl pro Právo.

Návrat do vysoké politiky nechystá

Zdůraznil, že žádný návrat do vysoké politiky nechystá. „Profesně se věnuji právu a legislativě, to mne baví a neplánuji změnu,“ doplnil.

Hašek je také šéfem legislativní rady na ministerstvu zemědělství, sedí tam zároveň v komisi, která se zabývá církevními restitucemi. Zkraje února jej Hamáček nominoval také do Legislativní rady vlády, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ale jeho žádosti nevyhověl.

Hašek vystudoval práva na Masarykově univerzitě a získal na ní magisterský titul. Titul JUDr. Hašek získal na soukromé vysoké škole ve slovenském Sládkovičově.

Před prezidentskými volbami Hašek založil platformu Zachraňme ČSSD, která navrhovala v rámci soc. dem. změny.