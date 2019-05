Jan Martinek, Právo

Kolik euromandátů z 21 českých očekáváte a s kolika budete spokojený?



Očekávám čtyři a budu spokojený se čtyřmi.

Nyní má ODS europoslance pouze dva, takže i tři by pro vás nakonec byl úspěch, ne?



To by byly malé ambice. V roce 2014 při osmnáctiprocentní účasti stačilo na vítězství šestnáct procent a čtyři mandáty. Proto je vůbec nepovažuji za spodní metu. Pokud bude účast srovnatelná, můžeme se čtyřmi mandáty volby klidně vyhrát. Máme tři subjekty v čele (ANO, Piráti a ODS), které se různě podle odhadů střídají, a myslím, že volby může vyhrát kdokoliv.

Podle aktuálního průzkumu je ODS těsně třetí za Piráty. Nedaří se vám voliče mobilizovat?



Piráti jsou v tuhle chvíli trendy, ale až ve volbách se ukáže, jestli tu voličskou základnu skutečně mají, nebo jestli je to jen nafouknutá bublina. Orientují se na voličskou skupinu osmnáct plus, my se tomu snažíme konkurovat, ale naše hlavní voličská báze jsou lidé v produktivním věku, kteří jsou disciplinovaní a k volbám chodí.

V roce 2014 jste kampaň postavili na obhajování české koruny, měla výrazně národní akcent. Dnes máte heslo „Jsme srdcem Evropy“. Spočítala si ODS, že většina vašich voličů je proevropských?

Naši voliči jsou samozřejmě proevropští, nechtějí odcházet z EU. Ale dvě třetiny potenciálních voličů ODS jsou proti přijetí eura, což koresponduje s celkovou náladou ve společnosti, kde je proti euru asi 75 procent občanů.

Korunu letos silně nehrajeme jen proto, že o tom už mluví všichni. S výjimkou TOP 09 už nenajdete na české politické scéně stranu, která by chtěla přijmout euro. Babiš chce korunu, Piráti o tom raději vůbec nemluví.

Kampaň „Jsme srdcem Evropy“ eurounijní charakter nemá, má spíš vypíchnout významnou roli českých zemí v evropské historii.

ODS chce EU reformovat. V europarlamentu už ale sedíte od roku 2004, neměli jste na reformu dost času?



Patnáct let jsme tam seděli v opozici a z opozice se těžko něco reformuje. Teď se snažíme z opozice dostat do pozice. Za dvacet let, co mám zkušenosti s evropskou politikou, se teď poprvé téměř jistě podaří prolomit velkou koalici evropských socialistů a evropských lidovců, která tam dvacet let vládne. Pokud se vytvoří nová, většinová koalice za přítomnosti reformní síly, jakou jsme my, tak se třeba nějakou reformu, nebo její část, podaří uskutečnit.

Nikdy jsem nepropagoval odchod z EU

Naznačil jste, že byste si v rámci frakce Evropských konzervativců a reformistů, jejímž jste lídrem, uměl představit spolupráci i s italským populistickým politikem Matteem Salvinim. Stále to platí?



Jsme otevřeni jednání s každou stranou, která projeví zájem a srovná se s našimi principy, s takzvanou pražskou deklarací. Jestli se s námi pan Salvini rozhodne vyjednávat, budeme s ním vyjednávat. Před dvěma třemi měsíci k nám vysílal vstřícné signály, ale teď zase byl v Budapešti za panem Orbánem, který je součástí Evropské lidové strany.

Spíš se snaží vybudovat si nějaký profil doma, než aby myslel nějaká vyjednávání vážně. Před dvěma týdny zase halasil, že založí vlastní frakci, ale na to zatím nemá ani dostatek národností. Hraje spíš osobní hru, my to neřešíme, bez něho se obejdeme.

A spolupracovali byste i s dalšími euroskeptickými politiky, kteří se nedávno vedeni Tomiem Okamurou sešli na Václavském náměstí?



Určitě bychom nespolupracovali s paní Le Penovou, tam jsou těžko překonatelné překážky. Ona je sice euroskeptická, ale má daleko větší afinitu k Rusku než naši polští kolegové. Je antiamerická, nemusí NATO. Není pro volný obchod, ale spíš pro protekcionismus. To je v přímém rozporu s naším programem.

Pokud mám ještě někde vytyčenou politickou metu, tak ta se skrývá někde jinde než ve vedení ODS

Vy osobně nálepku euroskeptika máte také.



Já mám spoustu nálepek, ale na rozdíl od některých jiných, jako jsou Svobodní, pan Okamura nebo pan Klaus ml., jsem nikdy nepropagoval odchod z EU.

Na kandidátce ODS jsou lidé jako vy, ale pak je tam třeba paní Eva Decroix, která se prezentuje velmi výrazně proevropsky. Je to záměrné rozkročení, abyste byli přitažliví pro více voličů?



Ne, takhle neuvažujeme. Paní Decroix dostala nominaci ze dvou regionů. Vystudovala v zahraničí, zná evropské právo, mluví plynně francouzsky, a proto logicky některé věci vidí jinak. Důležitý je ale program ODS a ten budou dodržovat všichni kandidáti bez rozdílu.

Velké téma evropských voleb je dvojí kvalita potravin. Dá se vůbec z pozice europoslance ovlivnit?



Dá. Ale musím říct, že si z toho nechci dělat legraci, ale to, jak se toho všichni chytili – rozehrála to ČSSD a pak se toho chytil pan Babiš, který si navíc vykoledoval posměšky na sociálních sítích kvůli svým vlastním výrobkům s minimálním obsahem masa –, tak trochu připomíná akci lithium před sněmovními volbami.

Samozřejmě to nepodceňujeme. K evropské směrnici jsme jako Češi měli řadu pozměňovacích návrhů, které moc neuspěly, ale budeme to zkoušet znovu. Jde o to, že když se něco prodává pod stejnou značkou a stejným názvem, tak aby to mělo stejné složení. Je složité to prosadit vůči odporu lobbistů, ale budeme to zkoušet dál.

ODS ztratila ve Sněmovně dva poslance, Václava Klause ml. a Zuzanu Majerovou Zahradníkovou. Neukazuje to na problémy ve straně?



Nemyslím si. K nedobrovolnému odchodu exkolegy Klause ml. se schylovalo dlouho. Nešlo o názorovou rozdílnost, ale spíš o rozdílný pohled na to, jak prosazovat politiku ODS. Použil jsem přirovnání z rockového světa, který je mi blízký: když kytarista hraje tak nahlas, že ostatní nejsou slyšet, a sóluje i tam, kde by měl nechat prostor jiným, tak ho nakonec kapela musí vyhodit, protože si s ním pořádně nezahraje.

Pokud jde o exkolegyni Zuzanu, zřejmě vidí svoji politickou budoucnost někde jinde. Já to plně respektuji a mohu jí jen popřát hodně štěstí.

Když se koukám na průzkumy, vidím, že to s preferencemi vůbec nehnulo, a to nám všichni předvídali, že po odchodu Klause ml. ztratíme polovinu voličů. Spíš to byla bouře ve sklenici vody.

Pokud uspějete v evropských volbách, budete chtít znovu kandidovat do vedení ODS?



To, co teď dělám, tedy spitzenkandidát (lídr evropské frakce), je zřejmě můj politický vrchol. Docela si evropskou linii kampaně užívám. Pokud se má v budoucnu překopat vedení ODS, je čas na generační výměnu. Pokud mám ještě někde vytyčenou politickou metu, o které občas uvažuji, tak ta se skrývá někde jinde než ve vedení ODS:

Ve vedení Evropské komise? O tu funkci usilujete jako spitzenkandidát.



To bych také neřekl. Může to tak dopadnout, pokud budeme ve vládní koalici partnerem, budeme to chtít kapitalizovat v podobě nějaké funkce. Ale otvírají se i další okénka. V roce 2023 jsou třeba další prezidentské volby.

Chcete kandidovat na prezidenta?



Neříkám, že budu kandidovat, říkám, že je to otevřené okno, o kterém se dá uvažovat.