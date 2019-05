Novinky

S padesátiprocentní pravděpodobností budou příští čtyři týdny teplotně podprůměrné, s čtyřicetiprocentní pak průměrné a jen s desetiprocentní nadprůměrné.

Nejchladnější bude příští týden, který bude čtyři stupně pod teplotním průměrem pro dané období. Už během něj se však dostaví oteplení.

„Nad Slovenskem se bude vlnit frontální rozhraní mezi studeným vzduchem na západě a teplým na východě. Během úterý začne toto rozhraní zvolna postupovat k západu a v druhé polovině týdne k nám bude proudit teplejší vzduch od východu až jihovýchodu,“ uvádějí meteorologové v týdenní předpovědi.

Do středy by se měly nejvyšší teploty pohybovat od 10 do maximálně 15 stupňů Celsia. Od středy se bude postupně oteplovat a o víkendu by teploty mohly atakovat dvacítku.

Mrznout by už vesměs nemělo, jen v úterý mohou noční teploty klesat až k minus jednomu stupni.

Zbylé tři týdny by měly být s padesátiprocentní pravděpodobností teplotně průměrné, přičemž stejně pravděpodobné jsou výkyvy nad i pod dlouhodobý průměr.

Ve sledovaném období (13. května až 9. června) činí dlouhodobě průměrná teplota 14,9 stupně Celsia, nejnižší byla v roce 1962, kdy byla 10,6 stupně, nejvyšší pak v roce 1979, kdy dosáhla hodnoty 18,8 stupně.

Srážkově budou příští čtyři týdny průměrné. Nadprůměrně bude pršet v příštím týdnu (13. až 19. května), kdy se čekají přeháňky každý den - v pondělí a v úterý bude oblačno, ve středu a ve čtvrtek zataženo a ve zbytku týdne opět oblačno, přechodně i polojasno.

Týden od 20. května od 26. května by měl být srážkově podprůměrný a zbylé dva týdny průměrné. V daném období spadne průměrně 70 mm srážek, nejvíce spadlo v roce 1965 - 143 mm, jen 31 mm naopak napršelo v nejsušším roce 1979.