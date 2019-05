Jan Martinek, Právo

Tuto změnu odmítali někteří poslanci s tím, že sdílený záznam zabrání kontraindikacím, tedy nežádoucímu smíchání léků, což je pro zdraví nebezpečné.

„Víme, jaké to je, když paní ročník válečný řekne: já beru takové ty modré kuličky, pane doktore. Ale já nevím, co jsou modré kuličky,“ řekl lékař Miloslav Janulík (ANO). Nedávné průzkumy ukázaly, že čeští senioři berou v průměru až deset různých léků současně a interakce mohou zabít až dvě stě lidí ročně.

Lékař Vlastimil Válek (TOP 09) by si nerad vzal na svědomí, že pacient nepřežil jen kvůli tomu, že chyběla v systému informace o jeho lécích. „Vidím to jako radiolog. Získat od pacienta informaci, že má alergii na kontrastní látku, v podstatě nelze,“ popsal příklad.

Podobně mluvil i lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), který je sice příznivcem aktivního souhlasu, ale v tomto případě by udělal výjimku: lidé by podle něj lékový záznam vůbec nevyužívali, kdyby do něj museli aktivně vstoupit.

Kaňkovský se ale přimlouval za to, aby byli ze systému vyjmuti pacienti se závažnými psychiatrickými onemocněními nebo nemocní AIDS.

Podle Marka Bendy z ODS by naopak měli lékaři starší pacienty sami přesvědčit, že pro ně bude výhodné lékový záznam sdílet. „Proč potřebuje někdo znát můj lékový záznam, když žádné léky neberu? Proč musím být v systému a musím žádat, že z něj chci být vyňat?“ řekl Benda.