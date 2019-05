Novinky, ČTK

„Oslovilo mě velké množství starších lidí a lidí se zdravotním znevýhodněním s obavou, že by se jim mohla ztížit doprava po Praze,” citoval server Aktuálně.cz primátora.

Na Hřiba se počátkem týdne kvůli plánu zavést veškeré autobusové zastávky na znamení, obrátila otevřeným dopisem Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP), které vadilo, že s ní návrh nebyl konzultován.

„Jsme překvapeni, že tento návrh nebyl s námi konzultován, protože je zcela proti koncepci odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě,” uvedl předseda NRZP Václav Krása. Nevidomí by podle něj například nezjistili, zda se blíží jejich spoj.

Úspora až pět milionů



Zavedení všech zastávek na znamení by dopravnímu podniku mohlo přinést roční úsporu až pět milionů korun. Každé zastavení a rozjezd autobusu vyjde podle návrhu na zavedení tohoto opatření na jednu korunu.

Komplikace by zastávky na znamení mohly způsobit lidem, kteří by třeba kvůli nepříznivému počasí čekali v neprůhledném přístřešku a řidič by jej neviděl, nezastavil by a zastávkou projel. Nebylo by ani možné doběhnout autobus, protože by nezastavil.