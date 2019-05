zpe, Novinky

„Dobrá zpráva pro 3,5 tisíce dětských dlužníků. Vláda právě podpořila souhlasným stanoviskem návrh Kateřiny Valachové na ochranu dětí před dluhy. Bylo již na čase,“ uvedla na Twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Vláda k tomu zaujala souhlasné stanovisko, je to velice důležité,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Návrh počítá s tím, že dluhy dětí do 15 let by měly ze zákona přejít na jejich zákonného zástupce či osobu, která je má v péči. Podle údajů exekutorské komory mělo v roce 2017 exekuci 5934 dětí a mladých do 18 let. Z nich 3491 nebylo ještě ani 15 let. Podle odhadů jsou ve skutečnosti takových dlužníků desetitisíce.

Dluhy vznikly například kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.