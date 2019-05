Barbora Zpěváčková, Novinky

„Náhlý předvolební boj premiéra Babiše proti špatné kvalitě potravin je výsměch občanům. Pokud mu opravdu záleží na tom, co čeští občané jedí, ať začne u sebe, tedy u své bývalé firmy,“ napsal Fiala na Facebook.

S komentářem zároveň sdílel článek serveru Seznam, který uvádí, že řetězec Globus přestal odebírat špekáčky s malým podílem masa od značky Krahulík z koncernu Agrofert, který spadá do svěřenského fondu premiéra Babiše.

Je to kalkul, upozorňuje opozice



Další opoziční politici snahu vlády zamezit dvojí kvalitě potravin vítají. Upozorňují ale na to, že hnutí ANO to dělá především kvůli blížícím se volbám do Evropského parlamentu.

„Té aktivitě jako takové fandím. Ale ze strany vlády v tom vidím kalkul. Z jejich vynikajících marketingových průzkumů vyšlo, že jestli lidem v České republice něco na EU vadí, tak je to dvojí přístup k novým a starým zemím, který se odráží i v dvojí kvalitě potravin,“ zhodnotil předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

„Ty věci, jak je navrhuje řešit vláda, jsou správně. Jen jsem přesvědčen o tom, že to vláda začala dělat tři týdny před evropskými volbami, není náhoda. Nevím, proč to nezačala řešit už dříve. Lepší později než nikdy,“ řekl Novinkám předseda lidovců Marek Výborný.

Podobně to vidí i lídr TOP 09 Jiří Pospíšil. „Jsem přesvědčený, že to je předvolební vějička,“ prohlásil. Upozornil na to, že když se v Bruselu hlasovalo o zákazu dvojí kvality potravin, eurokomisařka Věra Jourová (ANO) nebyla dostatečně tvrdá.

Když se o tom na evropské úrovni jednalo, tak naše vláda dala jakési dobrozdání, že souhlasí s variantou, která nakonec byla přijata předseda STAN Vít Rakušan

O dvojí kvalitě potravin hlasovali v polovině dubna europoslanci. Pozměňovací návrh, který by vedl k definitivnímu zákazu dvojí kvality výrobků, ale neprošel.

„Bohužel byl schválen kompromis a za tím stojí paní Jourová, což je nominantka hnutí ANO. Měla chtít, aby se dvojí kvalita potravin úplně zakázala. Mimo jiné i česká vláda na Evropské radě odsouhlasila tento kompromis. Pokud hnutí ANO vystupuje proti tomuto nešvaru, tak by si mělo sáhnout do svědomí,“ zdůraznil Pospíšil.

„Je trošku úsměvné, že když se o tom na evropské úrovni jednalo, tak naše vláda dala jakési dobrozdání, že souhlasí s variantou, která nakonec byla přijata. Vláda mohla být už dříve mnohem důraznější,“ dodal Rakušan.

O dvojí kvalitě potravin v Česku a některých západoevropských zemích jednal v pondělí ráno premiér Babiš se zástupci obchodních řetězců. Zákazník by měl mít podle premiéra možnost rozlišit kvalitu zboží podle různých obalů.

Čeští obchodníci by navíc podle něj měli mít možnost nakoupit kvalitnější zboží, které se prodává třeba v Německu nebo ve Španělsku.