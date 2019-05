Novinky

Šraier působil v dozorčí radě TCP, která má v Praze na starost správu nemovitostí. Z titulu své funkce měl nárok na služební telefon, přičemž v dubnu požádal o luxusní iPhone XS Max v ceně více než 37 000 korun.

Po zveřejnění případu Šraier uznal pochybení a rozhodl se přístroj odkoupit. Celou záležitost však nejprve projedná dozorčí rada.

„V každém případě jsem to neměl dělat a omlouvám se za to. V rámci možností jsem se pokusil o rychlou nápravu. Výsledek by měl být takový, že nikomu nevznikla žádná škoda ani náklad,” uznal zastupitel, který v pondělí oznámil, že na post v dozorčí radě rezignuje.

Update: Dnes (6/5) jsem zaslal rezignační dopis s žádostí o okamžité uvolnění z funkce člena Dozorčí rady Trade Centre... Zveřejnil(a) Vladimír Šraier dne Sobota 27. dubna 2019

„Příliš dlouho jsem podnikal, abych si uvědomil, jak citlivou záležitostí služební manažerský telefon je. Nárok nenárok, měl jsem si ho rovnou pořídit sám. Každopádně za politickou chybu je potřeba převzít politickou odpovědnost,” uzavřel.