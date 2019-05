Renáta Bohuslavová, Novinky

Vznik prakticky nového ministerstva sportu v čele s předsedou a 80 zaměstnanci si Sněmovna odhlasovala v březnu. Už tam návrh čelil kritice, především od opozičních stran TOP 09, STAN a Pirátů.

Senátoři v pátek tepali samotný návrh i osobu poslance za ANO a bývalého hokejového reprezentačního brankáře Milana Hniličky. Předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS řekl, že je „husarský kousek, že si poslanec napsal zákon pro sebe”.

Hnilička se hájil, že to není zákon pro něj. „Ano budu kandidovat na předsedu, ale jak ten legislativní proces probíhá, tak je zřejmé, že jsem si to nepsal pro sebe,” uvedl na plénu Senátu.

Babiš českého sportu

Ostře se do Hniličky pustil senátor Marek Hilšer, který vyslovil obavu, že se Hnilička stane „Babišem českého sportu”.

„Že to není zákon pro pana poslance Hniličku? Myslím, že to není upřímné. Mám pocit, že tu máme jakýsi fenomén babišizace české společnosti. Chci-li získat dotace pro mou firmu, stanu se premiérem a dotaci si rozděluju sám pro sebe. Mně tento zákon připomíná něco podobného. Chci rozdělovat peníze do sportu, stanu se členem hnutí, napíšu si zákon a stanu se předsedou agentury. To je ten problém,” uvedl Hilšer.

Hnilička: Na rány jsem zvyklý



„Jsem zvyklý na rány, ale toto byla poměrně tvrdá rána,” reagoval Hnilička, který po zbytek času klidně odpovídal na všechny senátorské výhrady.

Senátoři především namítali - stejně jako o tom už dříve mluvili opoziční poslanci -, že zákon je prokorupční, nesystémový, že rozdělování peněz bude málo transparentní a že zákon bude nahrávat velkým sportovním klubům na úkor těch malých.

Předseda agentury by měl pobírat stejný plat jako ministr. Z 80 zaměstnanců, které by instituce měla mít, by jich 30 měla převzít z ministerstva školství.