Sněhová nadílka, kterou meteorologové předpovídají v některých vyšších nadmořských výškách na víkend, by rozkvetlé ovocné stromy poškodit...

Zavedení bankovní daně by podle ČSSD přineslo do rozpočtu pro rok 2020 až 14 miliard. Na páteční snídani s novináři to uvedl předseda...