Renáta Bohuslavová, Novinky

„Andrej Babiš opět vykradl program ODS, tentokrát pro volby do Evropského parlamentu,” reagoval na zahájení kampaně hnutí ANO lídr kandidátky ODS Jan Zahradil.

Novinkám dále řekl, že se tomu ale nediví. „ODS je totiž jediná strana, která má propracovanou představu o tom, jak se musí Unie změnit, aby fungovala a dobře sloužila svým členským státům,” doplnil Zahradil.

O podobnosti mluví i čtyřka kandidátky za ODS Ondřej Krutílek.

Sorry jako, ale program @AndrejBabis pro eurovolby mi silně připomíná ten @ODScz. Jenže my ho představili už před měsícem a půl. A dokument Silné Česko v Evropě 21. století už před dvěma lety. Příště doporučuji uvádět zdroj. — Ondřej Krutílek (@ondrejkrutilek) 2. května 2019

Hnutí ANO stejně jako ODS odstartovalo kampaň do evropských voleb ve čtvrtek. Babiš vystoupil s červenou kšiltovkou s heslem „Silné Česko“ po vzoru kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho sloganu „Make America Great Again“. Mediální tým hnutí ANO vymyslel slogan „Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně”.

Česko ochráníme 🇨🇿 Tvrdě a nekompromisně! Ty brďo, tak tahle kampaň bude hustá. V tomhle videu je všechno. Moje nová čepice, Dita Charanzová i naše nová kampaň. Česko ochráníme 🇨🇿 Tvrdě a nekompromisně! Tak, a hejtři připravit do bloků. Tři, dva, jedna… 😂 Zveřejnil(a) Andrej Babiš dne Čtvrtek 2. května 2019

S programem pro silné Česko přitom přišla ODS již před dvěma lety před volbami do Poslanecké sněmovny na jaře 2017.

„Představujeme Silný program pro silné Česko - a to nejen podle názvu, ale i podle obsahu. Nabízíme celkem 190 kroků pro zlepšení života lidí v České republice,” uváděl tehdy stranickou programovou konferenci předseda strany Petr Fiala.

Pro letošní evropské volby ODS představila Česko jako srdce Evropy. „Jsme srdcem Evropy, chceme být slyšet,” znělo od občanských demokratů ve čtvrtek večer z Vyšehradu.

Spory, ale programy podobné



Obě strany se sice špičkují v rámci kampaně, ale programy mají podobné. Obě shodně mluví o nutnosti změny vnitřního fungování Evropské unie a o zajištění bezpečnosti Česka.

„Bezpečnost na vnější hranici a otevřené vnitřní hranice, svobodný trh bez zbytečných regulací, velký právní úklid evropské byrokracie, Evropská unie pro každého: kdo se chce integrovat více a hned i kdo se nepotřebuje nebo nechce integrovat více a dnes. Toto je náš plán,” řekl ve čtvrtek předseda ODS Petr Fiala.

Stejné priority má v programu i hnutí ANO, jen trochu jinak formulované. „Uděláme vše pro to, abychom naši zemi a naše lidi ochránili jak před hrozbami dnešní doby, tak před čímkoliv, co není fér a co nám může komplikovat život. Evropská unie nutně potřebuje zásadní reformu,” píše se v programu ANO.

Ona zásadní reforma by měla být v tom, že členské státy dostanou více kompetencí, což prosazuje i ODS. Podle Zahradila ale není pravda, že se obě strany shodnou. ANO je podle něj součástí jiné evropské frakce, která prosazuje odlišné věci.

„Poslanci ANO sedí ve frakci, která usiluje o pravý opak než my. Tedy o omezení vlivu členských států, o více bruselské regulace a centralizace,” tvrdí Zahradil. ANO je součástí frakce ALDE - Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. ODS je ve frakci ECR - Evropští konzervativci a reformisté.

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky uskuteční v pátek a sobotu 24. a 25. května. Výsledky budou známy 26. května pozdě večer, protože je nutné počkat se sčítáním na zavření volebních místností v celé EU. České strany si rozdělí 21 křesel.