miv, Právo

„Na dva zachovalé kusy vydlabané lodi upozornil archeology náhodný kolemjdoucí. Našly se v dubnu při těžbě štěrkopísku na Dyji mezi vídeňským a bratislavským mostem v Břeclavi,“ uvedl mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Podle archeologa Libora Kalčíka z břeclavského muzea se jedná o skutečný unikát. „Na řece Dyji nebyl žádný podobný nález doposud zdokumentovaný. V posledních dvaceti letech se navíc podobná loď v České republice nenašla. Zdokumentovaných nálezů ručně dlabaných člunů, které pocházejí z dob od střední doby kamenné do středověku, je přitom v Česku jen několik málo desítek,“ uvedl archeolog.

Pozornost především třímetrový dobře zachovalý fragment, na kterém je patrné žebro lodi. Možná kdysi oddělovalo prostor pro náklad. Nález čeká konzervace. Celá loď mohla být podle prvotních odhadů odborníka dlouhá i deset metrů. Otázku jejího stáří by měla odpovědět analýza dřeva pomocí radiokarbonové metody a dendrochronologie. To může trvat i několik měsíců. Archeolog předpokládá, že nejmladší epochou vzniku lodi by byl ranný středověk, připouští ale i dřívější datum.

Archeologové slibují vizualizaci celé lodi



„Fragmenty lodi mohou klidně pocházet z doby římské nebo z raného středověku. Přesné určení doby vzniku může napomoci mimo jiné i k dotvoření obrazu o splavnosti Dyje,“ uvedl Kalčík. Podle jeho poznámek nejstarší nalezené lodě tohoto typu jsou z období 6 500 let před naším letopočtem.

Jaký bude další osud nálezů, rozhodnou odborníci. Po určení stáří konzervaci nálezů by se mohly stát součástí expozice na Pohansku. „Počítáme s dotvořením vizualizace celé lodi, případně bychom k tématu života kolem řeky Dyje v proudu času mohli udělat výstavu,“ dodal archeolog.