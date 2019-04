jas, Novinky

Babiš s Benešovou a jejím předchůdcem Janem Kněžínkem řešil zejména priority resortu. Očekává například řešení problému exekucí a exekucí uvalených na děti. Benešová by pak chtěla urychlit zpožděné práce a „sesouladit” boj s korupcí, „aby Evropa neměla přípomínky”.

Babiš i Benešová odmítli spekulace o možných změnách na státním zastupitelství.

„Všichni, co se ochomejtnou kolem prezidenta Zemana, teď je Jarda Jágr na řadě, tak všichni jsou prašiví?” rozhořčil se premiér na novináře v reakci na pondělní demonstrace namířené proti jmenování Benešové coby údajné spojenkyně prezidenta.

„Máme svobodu a demokracii, ať lidi protestujou,” uvedl s tím, že žádné ohrožení justice není a kdyby chtěl odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, mohl to dávno udělat za menšinové vlády hnutí ANO.

Video

Záznam: Demonstrace za nezávislost justice; zdroj: Novinky.cz

„Není pravda, že by paní Benešovou doporučil pan prezident. Dozvěděl se to ode mě. Jestli tomu věříte, nebo nevěříte, to je váš problém. A já vám říkám, že to tak je,” uzavřel Babiš.