Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Právě takové příběhy vedly skupinu jednašedesáti poslanců k předložení novely zákona o výkonu ústavní výchovy, jejíž změna je jednoduchá: do zákona by se měla po dvou letech znovu vrátit možnost, podle které rodiče mohou sami požádat o poskytnutí preventivně výchovné péče jejich dětem v diagnostickém ústavu.

Změna má přitom značnou šanci na úspěch. Podepsáni jsou pod ní zástupci většiny parlamentních frakcí bez ohledu na pravicovost či levicovost, počínaje lidovci přes babišovce, občanské demokraty, okamurovce či komunisty. Podporu má i u představitelů odborné veřejnosti, kteří se za její schválení přimlouvají.

„Budeme usilovat o to, aby projednání tohoto návrhu bylo na pevno zařazeno na schůzi Sněmovny,“ řekl Právu jeden ze spoluautorů, šéf lidovců Marek Výborný. Podle něj jde o preventivní opatření, které má pomoci jak dětem, tak rodičům. „Je přece lepší, aby s dětmi dočasně pracovali odborníci, než aby končily před soudem,“ poznamenal Výborný.

Shoda nejen u poslanců

To potvrdila na dotaz Práva třeba ředitelka diagnostického ústavu v Brně Renata Ježková. „Naše práce spočívá v prevenci, což je podstatně efektivnější než soudní rozhodnutí,“ poznamenala. Podle ní spočívá dobrovolný pobyt v ústavu v odhalení příčin dětských problémů a především v nalezení způsobů, jak je odstranit.

„Mezi rodiči je o takovou možnost velký zájem, ale v této chvíli jim nemůžeme vyhovět, protože zákonná možnost dobrovolného předání dětí neexistuje,“ uvedla Ježková. Podmínkou pro přijetí má být měsíční poplatek ve výši 5300 korun za ubytování, stravu a kapesné dítěte. Pobyt by měl trvat zhruba dva měsíce.

To potvrdila Právu také senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), která se spolu s navrhovateli novely ve věci angažovala. „Mluvili jsme o tom s ministrem školství, které chystá širší novelu zákona, ale abychom alespoň část urychlili, předložili poslanci stručnou změnu,“ poznamenala. Připomněla, že možnost dobrovolného umístění dětí do ústavů v českém právním řádu existovala, avšak skončila v polovině roku 2017.

Podle poslanců navrhujících stručnou novelu by v případě schválení neměla existovat šance zneužití ze strany rodičů. Pobytu v ústavu by totiž měla předcházet ambulantní péče, kdy rodič s dítětem bude nucen přijít nejméně ke dvěma konzultacím problémového chování svého potomka. Zapojit by se měli také zástupci školy, kam dítě dochází, a také pracovníci orgánu sociálněprávní ochrany dětí, kteří mohou pobyt iniciovat.

„Jednoznačným cílem zůstává návrat do rodinného prostředí, pobyt je časově omezený a nezávislý na rozhodování soudu, který proces umístění, pobytu a ukončení pobytu zbytečně prodlužuje,“ zdůvodňují poslanci svůj úmysl