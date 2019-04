Petr Marek, Pavel Karban, Novinky, Právo

Na pražském Hradčanském náměstí se v pondělí shromáždily stovky lidí, kteří před 18. hodinou za hlasitého pískotu a skandování hesel jako „Nezávislost justice”, „Bureše do koše” či „Nejsme slepí” vyrazili směrem ke Staroměstskému náměstí.

Podle organizátorů se protestního pochodu zúčastnily 4000 lidí a na Staroměstském náměstí čekalo dalších 10 tisíc demonstrantů. Pořadatelé uvedli, že do pondělní akce se přihlásila stovka českých obcí.

„Policie navrhla obžalovat premiéra. Ten prohlásil, že je to účelový komplot, a nechal vyměnit ministra spravedlnosti, pod nějž spadají státní zástupci a soudci, kteří rozhodnou o premiérově vině či nevině. Nechceme, aby se premiér vyhnul spravedlivému soudu a aby prezident tahal z pozadí za nitky v justici,” tvrdí organizátoři ze spolku Milion chvilek pro demokracii.

Marie Benešová

Ten již v minulosti stál za protesty proti vládě premiéra Andreje Babiše.

Závěrem pondělní demonstrace po 20. hodině pořadatelé oznámili, že protesty budou pokračovat i za týden, pokud bude Marie Benešová v úterý jmenována ministryní spravedlnosti. Kolem 20:15 lidé na Staroměstském náměstí zazpívali hymnu a začali se rozcházet.

Pochod za nezávislost justice pořádaný spolkem Milion chvilek pro demokracii z Hradčan na Staroměstské náměstí v Praze

Protestovalo se i v Olomouci. Asi 200 lidí s transparenty vyrazilo na pochod městem z Žižkova náměstí. U budovy olomouckého okresního soudu demonstranti nasadili papírovou korunu na hlavu jedné ze dvou soch lvů. U druhé jim to zakázala policie z rozhodnutí správce objektu. Připomněli si tak studentskou akci z konce roku 1989, jejíž součástí byla podobná korunovace soch lvů u vchodu do soudní budovy.

Demonstrace v Olomouci

„Rozhodnutí okresního soudu jsme museli respektovat. Ale nevadí. Je v tom určitá symbolika. Jeden lev má hrdě hlavu nahoře a na ní korunu, druhý ji má dole u nohou. Je to jako ta naše justice. Jako by byla na vážkách. Stojí před rozhodnutím a neví, co má udělat,“ řekl k tomu organizátor olomoucké akce Vladislav Raclavský.

Poté všichni pokračovali na Horní náměstí před olomouckou radnici, kde vše pokračovalo protestním shromážděním, tam již bylo zhruba 300 lidí. Ti provolávali hesla mj. „Nechceme Babiše, nechceme oligarchu, nechceme zloděje, nezávislá justice“.

Mezi nimi byl i místopředseda Poslanecké sněmovny a první místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal. „Je super, že přišlo tolik lidí, a já jim za to děkuji. Vážím si toho, že jim není jedno, co se děje. To, že ministr, který nemá žádný problém, žádný škraloup, žádný důvod být odejit, najednou rezignuje, je nepochopitelné a nedá se to ničím odůvodnit, ospravedlnit. A ještě horší je, že ho má nahradit osoba, kterou lze jen stěží považovat za odborníka, a která ani není nominantem ANO, ale Hradu,“ řekl Právu Pikal.

Demonstrace v Ostravě

V Brně se podle informací ČTK do pochodu zapojilo 3 500 lidí. Na Zelný trh zprvu přišlo jen několik stovek lidí, při pochodu městem ale dav narostl, zaplnil Českou ulici v celé délce a poté i prostranství kolem sochy Jošta.

V davu byly vidět transparenty namířené proti premiérovi i prezidentovi. "Zeman je žába na prameni," stálo na jednom z transparentů, "Nechcu žít v absurdistánu," říká další. Nejvíce lidí drží papíry s nápisem Justice rozděleným po slabikách do tří řádků. V davu vlály české a moravské vlajky i červené trenýrky, demonstrující zvonili klíči. Už toho bylo dost, skandovali účastníci protestu.

Z Hradčanského náměstí směrem ke Staroměstskému náměstí v Praze vyrazil pochod za nezávislost justice

Asi čtyři stovky lidí se sešly na protestu v Ostravě. Průvodem prošli od krajského úřadu na Jantarovou ulici u obchodního centra Forum Nová Karolina, kde se uskutečnil hodinový mítink. Během průvodu provolávali účastníci hesla jako „Benešová Mařena, justice je zmařena”, „Babiše i Miloše umístíme do koše” nebo „Čapí hnízdo Babiš, už nás tím nebavíš”.

Na demonstraci vystoupilo několik muzikantů i řečníků. „Je tady dosti zoufalá politická situace, zavání již opravdu státním převratem. Se Zemanem, Babišem a jejich poskoky je to zásadní mocenská změna, která nás vrací o kus zpět,“ varoval jeden z řečníků Zbyněk Fiedler. Upozornil, že Zeman momentálně vyhrává. „Dosazuje si na ministerstvo spravedlnosti svou věrnou soudružku Benešovou,“ poukázal, na což dav začal křičet hanba.

Podle Fiedlera má prezident Babiše v hrsti. „Jestliže tento bude souzen a odsouzen, nezbude mu než doufat a čekat na milost od Zemana. Proto mu bude muset jít nyní ve všem tzv. na ruku. Prezident se stává de facto neomezeným vládcem naší těžce zkoušené země. Tak jak si to vždycky přál.“ Nejen Fiedler, ale i další řečníci se ve svých prohlášeních tvrdě opřeli do premiéra i prezidenta.

Krátce před 20. hodinou protest v Ostravě skončil také zpěvem hymny. Také zde pořadatelé oznámili, že se budou scházet každé pondělí, dokud bude Babiš premiérem.

Prezident Miloš Zeman má Benešovou spolu s dalšími dvěma ministry pověřit řízením resortu v úterý. Benešová vystřídá Jana Kněžínka, jehož působení na ministerstvu bylo podle Babiše od počátku plánováno jako dočasné.

Toho, že by Kněžínkův konec v čele resortu mohl souviset s tím, že policie navrhla podat obžalobu v kauze Čapí hnízdo, v níž figuruje i Babiš a členové jeho rodiny, se obává i opozice.