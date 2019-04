Novinky

V pondělí by se měla teplotní maxima pohybovat mezi 8 a 12 stupni Celsia a po celý den by mělo pršet. Spadnout by mohlo 10 až 20 milimetrů srážek, na horách i 30, srážky budou ustávat až v nočních hodinách.

Deštivé budou i další dny týdne. „Deštníky nepouštět z ruky,“ podotkla Honsová.

V úterý bude zataženo až oblačno s ranními teplotami v intervalu 8 až 4 stupně Celsia a odpoledními mezi 12 a 16 stupni. Většinu dne bude doprovázet déšť nebo přeháňky, ale oblačnosti bude postupně od severozápadu ubývat, takže tradiční večerní pálení čarodějnic by se mohlo vydařit. Večer by měl být podle Honsové polojasný a voňavý. Rozprší se opět po půlnoci.

Ve středu se ranní minima budou pohybovat mezi 8 až 4 stupni Celsia, v Karlovarském a Ústeckém kraji to mohou být i 2 stupně. Odpolední teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů. Bude oblačno, odpoledne lze čekat místy déšť a přeháňky.

Čtvrtek nabídne ranní teploty mezi 7 a 3 stupni, odpolední se budou pohybovat v intervalu 15 až 19 stupňů. Půjde o nejteplejší den v týdnu. Opět lze čekat déšť a přeháňky.

V pátek budou ranní teploty opět mezi 7 a 3 stupni, odpoledne teploměr ukáže 13 až 17 stupňů. Opět bude oblačno až zataženo a na většině území bude pršet.

Na víkend se výrazně ochladí, studený vzduch začne do Česka proudit už v noci na sobotu. V sobotu ráno budou teploty mezi 4 stupni a nulou, čekat lze četné přízemní mrazíky. Odpoledne bude 8 až 12 stupňů. Opět bude zataženo a oblačno s deštěm, v polohách od 500 metrů nad mořem budou srážky smíšené či sněhové.

V neděli budou ranní teploty mezi 3 a -1 stupněm, při zmenšené oblačnosti může být i -4. Odpolední maxima se budou pohybovat v intervalu 7 až 11 stupňů Celsia. Opět bude zataženo až oblačno s deštěm, od 500 metrů nad mořem bude opět padat déšť se sněhem či sníh.

Deštníky se budou hodit celý týden

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky