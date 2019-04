ČTK, Právo

Babiš chce o návrhu debatovat: „Jestli když uděláme sektorovou daň pro banky, to bude mít takový dopad pro všechny zdražením úvěrů a dostupností úvěrů, nebo ne,” řekl ČT. ČSSD tvrdí, že by zdaněním bank do rozpočtu přibylo 14 miliard korun. Babiš podle ČT změnil na sektorovou daň názor poté, co Hamáček představil návrh ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO).

Bankovní daň mezi ekonomy příliš nadšení nevzbuzuje. Varují, že po jejím zavedení se může snížit ochota bank půjčovat peníze, hrozí zdražení úvěrů a banky své zvýšené náklady plynoucí ze zavedení daně přenesou na klienty v podobě vyšších poplatků.

„Zkušenost okolních zemí velí k opatrnosti. Bankovní daň je většinou přenesena na zákazníky skrze dražší úvěry a poplatky,“ sdělil již dříve analytik Patria Finance Ondřej Martínek. Upozornil na příklad Rumunska, kde zavedení vysoké bankovní daně vyvolalo v ekonomice chaos, došlo ke zpomalení úvěrování, zhoršení ratingu a odlivu zahraničního kapitálu.

S mobilními operátory chtěl Babiš dohodnout zlevnění dat, což se mu nepodařilo. „Operátoři ignorují naše apely. V Evropské unii jsou země, které operátory tvrdě zdaňují,” uvedl. Podle výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda by ale zavedení sektorové daně zkomplikovalo případný příchod čtvrtého operátora na český trh.