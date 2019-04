Miloslav Hradil, Právo

„Byla podána dvě trestní oznámení na Jiřího Fajta, a to na Městské státní zastupitelství v Praze a ten samý den jedno trestní oznámení na Michala Soukupa a Pavla Zatloukala na Krajské státní zastupitelství v Ostravě,“ uvedla mluvčí.

Trestní oznámení na Soukupa a Zatloukala se podle ní týká prověření předražených nákupů pozemků v Olomouci, na nichž má v budoucnu vyrůst objekt Středoevropského fóra (SEFO). Projekt SEFO, které muzeum plánuje více než deset let, má zachytit poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě.

Součástí projektu je stavba budovy v proluce vedle Muzea moderního umění v centru Olomouce. Vláda na ni 21. ledna schválila částku 593 milionů korun.

Ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Staněk už minulý čtvrtek na tiskové konferenci ve spojitosti s muzeem zmínil nákupy pozemků pro SEFO z let 2007 až 2013. „Ani jeden nebyl koupen za běžnou cenu. Všechny dostaly výjimku ministerstva kultury nebo ministerstva financí, aby mohly být nakoupeny mnohem dráž,“ podotkl ministr. Za nejzajímavější označil nákup zatím poslední parcely, jejíž cena za metr čtvereční podle Staňka vychází dráž než u pozemků na některých lukrativních místech v Praze.

Trestní oznámení se podle Häckl týká i toho, jak mohlo Muzeum umění Olomouc žádat o dotaci na SEFO v době, kdy nemělo ještě vykoupeny tři pozemky, na nichž má objekt stát. „Mohlo se jednat o uvedení v omyl, a tudíž o podvodné jednání,“ doplnila mluvčí ministerstva kultury.

Jiří Fajt

FOTO: Peter Kováč, Právo

Dosavadního ředitele muzea Michala Soukupa odvolal Staněk minulý čtvrtek společně s ředitelem NGP Jiřím Fajtem. Zpochybnil jejich schopnosti vést galerii a muzeum hospodárně, poukázal přitom na výsledky kontrol v obou institucích. Tentýž den oznámil, že na Fajta podal dvě trestní oznámení a že třetí se připravuje, ale nesdělil, na koho bude podáno.

Pochybení odmítají



Pavel Zatloukal, který vedl muzeum 23 let (1990 až 2013) a řadí se mezi přední historiky umění, odmítl, že by se za jeho vedení stalo v muzeu cokoliv nezákonného. Popřel, že by za jeho éry bylo něco v nesouladu se zákonem.

„Bylo by jednodušší, ale mediálně určitě méně zajímavé, kdyby se pan ministr Staněk a jeho lidé podívali do šanonů na ministerstvu kultury, kde jsou všechny smlouvy schválené ministerstvem kultury i s doložkami ministerstva financí. Tím by celá tahle uměle nafouknutá bublina splaskla. Víc k tomu nemám co dodat, protože oficiálně jsem zatím žádné vyrozumění nedostal a nikdo mě ani nekontaktoval,“ uvedl v reakci na trestní oznámení Pavel Zatloukal.

Bývalý ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal

FOTO: MUO

„Co bych měl říct k tomuto ministrovi, který dehonestuje Muzeum umění Olomouc jako instituci, dehonestuje všechny lidi, kteří pracují nebo pracovali v nejlepší míře a s nejlepším svědomím a vědomím pro český stát. Jaké jsou za tím úmysly pana ministra Staňka, nevíme, ale určitě se budeme bránit právní cestou,“ konstatoval Soukup.

Zaměstnanci muzea vyzvali ministra k rezignaci



Postoje ministra kultury, který byl v letech 2014 až 2018 letech olomouckým primátorem, vyvolaly v Muzeu umění velké emoce. Zdejší zaměstnanci jej 21. března obvinili z toho, že svými kroky muzeum neustále záměrně dehonestuje, eskaluje v něm napětí a nejistotu. Vyzvali Staňka k rezignaci.

Po odvolání ředitele jej ve veřejném prohlášení požádali o osobní setkání a vysvětlení důvodů, které ho k tomuto kroku vedly. Ministr řízením Muzea umění pověřil do výběrového řízení dosavadního Soukupova zástupce Ondřeje Zatloukala, který je synem bývalého ředitele Pavla Zatloukala.