ČSSD si polepšila, komunisté a SPD oslabují

Podle volebního modelu Median by v dubnu zvítězilo hnutí ANO se ziskem 29,5 procenta. Druhá ODS by měla 14,5 a třetí Piráti 14 procent. ČSSD by získala devět procent, SPD 7,5, komunisté 6,5 a STAN 5,5 procenta.