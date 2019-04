Kristýna Léblová, maj, Novinky

Ředitel knihovny doufá, že se oprava stihne do září. „Devátého září máme deset let od otevření knihovny, tak bychom rádi oslavili výročí s knihovnou v pořádku,“ řekl Svoboda.

Tvárnice skla se uvolnila minulý čtvrtek přímo nad jedním ze vchodů do knihovny, kde procházely dvě ženy. Těm se nic nestalo, protože když tvárnice praskne, rozletí se na tisíce kousků už ve vzduchu. „Na zem spadne jen hrst drobků o velikosti hrášku bez ostrých hran. To je patent výrobců tohoto kaleného skla, aby to nikoho nezabilo,“ vysvětlil Svoboda.

NTK pro větší bezpečnost nainstalovala před dvěma lety ochranné dřevěné zastřešení a ploty. Tehdy se pláty uvolnily poprvé. Zastřešení bylo myšleno jako provizorium, dokud se knihovna nedohodne s firmou na nápravě. „Protože 31. prosince minulého roku uplynula desetiletá lhůta od předání budovy, tak jsme museli podat žalobu na společnost Sekyra Group o nápravu vady,“ uvedl Svoboda. Spor se celou tu dobu vlekl, protože zhotovitel nechtěl uznat své zavinění.

Minulý týden se pak knihovna konečně s firmou dohodla, ta uznala pochybení. „Metrostav, který stavbu dodával, začal navrhovat nějaké technické řešení. Události, které se staly ve čtvrtek, nezabrání tomu, že platí, na čem jsme se domluvili,“ popsal ředitel Svoboda.

Patnáct tisíc šroubů



„Sekyra Group společně s NTK, generálním dodavatelem stavby a dodavatelem fasády pracují v současné době na metodice celkové revize fasády tak, aby byla fasáda bezpečná a vše se napravilo do doby 10. výročí otevření Národní technické knihovny. Technický tým expertů se snaží najít řešení, aby se nastalá situace již v budoucnu neopakovala,“ napsal Novinkám Leoš Anderle, ředitel Sekyra Group. Určovat cenu opravy a podíl stran je však prý zatím předčasné.

Firma Sekyra Group bude muset opravit čtyř a půl tisíce tvárnic s patnácti tisíci šrouby. Celou nápravu by měla hradit firma. Knihovna však nevylučuje, že finančně přispěje. „Něco na nás docela určitě zůstane, protože je dost pravděpodobné, že budeme muset udělat nějaké ochranné opatření proto, kdyby se něco takového zase stalo,“ dodal Svoboda.