Volby by vyhrálo ANO, ČSSD se dotáhla na Piráty

Vítězem voleb by podle dubnového modelu CVVM stalo hnutí ANO se ziskem 32 procent hlasů. ODS by měla 14 a Piráti s ČSSD shodně 12,5 procenta. Komunisté by získali 11, SPD šest procent hlasů. Další strany by neuspěly.