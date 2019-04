Karolina Brodníčková, Právo

Platí, že uvolnění zastupitelé a radní za pozice v městských firmách odměny nedostávají, neuvolnění však ano. Jedná se většinou o desítky i stovky tisíc korun ročně.

Místa obsazují Piráti na základě výběrového řízení, to však ve svém nastavení zvýhodňuje členy pirátské strany a její sympatizanty a vyřazuje členy stran jiných. „V řadě případů v nich uspěli lidé, kteří nejsou naši členové, ale samozřejmě uspěli i uchazeči z naší strany. Podstatné je, že mají potřebnou kvalifikaci a byli ve výběrovém řízení nejlepší,“ napsal Právu šéf strany Ivan Bartoš.

U Pirátů skončil kvůli NATO, Hřibovi radí dál



Jedním z těch, kteří si drží hned několik funkcí, je bývalý místopředseda Pirátů Ivo Vašíček. Ten skončil ve vedení partaje v dubnu 2017 kvůli svému odporu k členství v NATO.

Nyní je Vašíček opozičním jihomoravským zastupitelem, členem představenstva Brněnských komunikací, členem dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy a CD Centrum Coms, a. s., a poradcem pražského primátora Zdeňka Hřiba. Za členství v dozorčí radě Dopravního podniku mu náleží roční odměna 300 tisíc korun, za Brněnské komunikace asi 10 tisíc měsíčně, tedy dalších 120 tisíc ročně, a za CD Centrum Coms čtyři tisíce měsíčně.

Poslední společnost je však v Brně zřízena pouze formálně a Vašíček ji prý navrhuje zrušit.

Na slušné peníze si přijde i od Hřiba. „To je v podstatě má hlavní práce. Jsem OSVČ. Za dejme tomu čtyři měsíce jsem dostal dohromady asi 90 tisíc korun,“ řekl Právu Vašíček.

Podle rejstříku je také společníkem firmy Xeos, spol. s r. o., která se pyšní referencemi od radnice hlavního města Prahy, městských částí Prahy 11 a 17, Pražských služeb, Plzeňských městských dopravních podniků, řady krajů, ministerstva vnitra i dopravy. Ve střetu zájmů však prý není. „Společnost nefunguje asi deset let,“ řekl Právu. Místopředseda Pirátů Jakub Michálek Právu k angažmá Vašíčka řekl: „Vašíček je v DPP, kam byl vybrán, protože má zkušenosti z jiného dopravního podniku.“

Placené funkce nemá mezi Piráty sám. Například předseda občanského sdružení Legalizace.cz Robert Veverka, který v letech 2013 a 2017 neúspěšně kandidoval za Piráty do Sněmovny jako nestraník, získal post v dozorčí radě Trade Centre Praha, a. s., která spravuje a udržuje nemovitosti. Za funkci dostává 18 tisíc měsíčně. Zároveň sedí jako neuvolněný opoziční zastupitel a předseda kontrolního výboru na Praze 2.

Na otázku, proč Piráti vybrali do firmy Trade Centre Praha, a. s., jeho, Veverka řekl: „Šel jsem normálně do výběrového řízení a oni mě vybrali. To je spíš dotaz na toho, kdo to vybírá.“

Lídr evropské kandidátky Marcel Kolaja zase seděl jako člen dozorčí rady v brněnské společnosti SAKO Brno, a. s., která nakládá s odpady. Kolik za to bral, Právu neřekl. „Z funkce člena dozorčí rady SAKO Brno jsem vzhledem ke své kandidatuře do Evropského parlamentu na konci února odstoupil,“ napsal Právu.

Dvojka evropské kandidátky Markéta Gregorová, která je zároveň brněnskou zastupitelkou, zase sedí v představenstvu městské akciovky Veletrhy Brno. Právu přiznala, že měsíčně bere 13 780 korun. „Nicméně vzhledem k mé kandidatuře do Evropského parlamentu bude pozice přesoutěžena, nyní se připravují podklady pro výběrové řízení,“ napsala Právu.

Bartoš kritizuje Brno

Předseda brněnských Pirátů Tomáš Koláčný je náměstkem primátorky pro majetek a zároveň sedí jako člen představenstva v Teplárnách Brno, a. s. Vzhledem k jeho politické funkci mu odměna nenáleží.

„Pokud jde o nominanty v Brně, republikové předsednictvo nesouhlasí s tím, aby naši zastupitelé seděli v představenstvech firem, a tento případ předalo kontrolní komisi strany, která o něm dosud nerozhodla,“ napsal Právu Bartoš.

Uvolněný zastupitel Viktor Mahrik a radní Adam Zábranský z pražské radnice sedí v dozorčí radě Pražské plynárenské Holding, a. s. Jejich kolega z klubu, uvolněný zastupitel Jaromír Beránek, je zase členem představenstva.

Paradoxní je, že v září 2015, kdy byl Zábranský v opozici, mu členství zastupitelů v dozorčích radách vadilo. Na pirátský web tehdy napsal: „V dozorčích radách akciových společností by měli sedět hlavně lidé s odbornými kompetencemi, kteří jsou schopni zodpovědně kontrolovat činnost představenstva a chod společnosti. Bohužel realita je často taková, že dozorčí rady fungují jako politické trafiky.“

Senátorovi Lukáši Wagenknechtovi pražští Piráti pomohli k pozici v dozorčí radě Pražské plynárenské. Tvrdí, že kvůli tomu, že je povoláním auditor. Jak Právo zjistilo, měsíční odměna činí asi 40 tisíc. „Veškeré související příjmy zveřejňuji na transparentním účtu pro dobročinné účely,“ sdělil Wagenknecht.

Jiří Dohnal je starostou Prahy 11, zastupitelem na magistrátu a členem dozorčí rady Výstaviště Praha, a. s. Podle Bartoše však musí Dohnal rezignovat. „Platí závazek v kodexu zastupitele, že nebude hromadit funkce, a tudíž bude do šesti měsíců rezignovat,“ sdělil Právu.

Členem dozorčí rady Teplárny České Budějovice je zase pirátský městský zastupitel Svatomír Mlčoch. „Deset tisíc korun měsíčně hrubého,“ řekl Právu na otázku, kolik za post bere.

V roce 2015 piráti v Praze předložili návrh „k omezení trafi k v městských firmách“. „Podle návrhu má být politických nominantů maximálně 50 procent,“ psali v tiskové zprávě. Dnes prosazují opak. Z Pražské plynárenské chtějí odvolat tři zaměstnance a jejich místa zrušit. To znamená, že dozorčí rada by byla šestičlenná a obsazená výhradně politickými nominanty koaličních stran. „Vybíráme lidi s liberálním viděním světa, se kterým nás zvolili voliči, to je snad jasné, ne?“ napsal k tomu Právu Michálek.

V lednu přitom šéfka zastupitelského klubu pirátů v Praze Michaela Krausová pro Echo24. cz uvedla: „Je pro nás zcela klíčové, aby členové dozorčí rady společností ve vlastnictví hlavního města Prahy byli odborníci s dlouholetou praxí a hájili veřejný zájem vlastníka. Zároveň je nutné, aby vykonávali svoji práci plnohodnotně.“

Bartoš nyní uvedl: „Prosazujeme mnohem přísnější standard než ostatní politické strany a v případech, kdy zjistíme nesoulad, ho aktivně řešíme.“