ČTK

„Dvakrát ho odmítnout byl dostatečný trest za to, že toleroval, že příslušníci jeho jednotky měli na helmách esesácké symboly. Takže velmi pravděpodobně ho tentokrát jmenuji,” řekl Zeman o Procházkovi.

V případě Koudelky k argumentům proti jeho jmenování do generálské hodnosti podle prezidenta přibyly další. „To byl zásah BIS do výkladu výchovy nebo výuky dějin,” řekl. Koudelka je podle prezidenta také spoluzodpovědný za kauzu Huawei. Už počátkem dubna mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček uvedl, že pokud vláda opět Koudelku na jmenování generálem navrhne, bude Zeman postupovat jako v minulosti.

BIS ve své výroční zprávě napsala, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Ministr školství Robert Plaga (ANO) se pak kvůli tomu v polovině ledna sešel s šéfem BIS Koudelkou. Zeman ho za to už dřív kritizoval, schůzku označil za hrubou chybu. Koudelka poté odmítl, že by BIS chtěla určovat, co se má a nemá ve školách učit.

Zemanovu verzi kauzy Huawei Babiš popřel



S varováním před technologiemi čínských firem Huawei a ZTE, které loni před Vánocemi vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), spojoval Zeman BIS už dřív. V lednu prezident uvedl, že ředitel NÚKIB Dušan Navrátil a Koudelka ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) následně uvedl, že není pravda, že NÚKIB v tomto případě postupoval společně s BIS. O potenciálním nebezpečí pro ČR, které může představovat rostoucí podíl Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu, psala BIS dříve, ve výroční zprávě za rok 2013.

Prezident v minulosti o Koudelkovi prohlásil, že není člověkem na svém místě. Kritizoval také poslední výroční zprávu BIS, ve které tajná služba varuje například před ruskými a čínskými agenty. Označil ji za „plácání” a zpravodajce za „čučkaře”. BIS kritiku odmítla a uvedla, že má za sebou úspěšné období.

Návrhy na jmenování do generálské hodnosti vláda schválila minulý týden. U Koudelky jako důvod uvedla vysoké profesní a osobní kvality a velmi dobré výsledky, kterých kontrarozvědka dosahuje. Koudelka by podle představ vlády měl získat hodnost brigádního generála, stejně tak i Procházka. Vláda navrhla povýšit do generálské hodnosti také další zástupce armády, hasičů, policie a Vězeňské služby.