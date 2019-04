Staněk se společně s Fajtem rozhodl i odvolání ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Oba odvolání zpochybňují. Podle ministra byla důvodem ztráta důvěry kvůli pochybným nevýhodným smlouvám.

„Ministr Staněk si odvoláním ředitele Národní galerie Jiřího Fajta bez uvedení konkrétních důvodů zřejmě jen 'koupil' od prezidenta Zemana další setrvání ve vládě,” reaguje na odvolání poslanec ODS Martin Baxa.

O ministru Antonínu Staňkovi se také spekulovalo jako o kandidátovi na výměnu v resortu. Navíc prezident Miloš Zeman právě proti Fajtovi dlouhodobě vystupuje a jeho práci kritizuje.

Jako vstřícný krok ve vztahu k prezidentovi to vnímá i bývalý ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman. Zeman ho podle jeho slov v roce 2014 žádal, aby Fajta do vedení Národní galerie neuváděl.

M. Zeman po mně v r. 2014 žádal, abych J. Fajta neuváděl do funkce gen. ředitele NG. Řekl jsem mu tehdy, že do personálií MK nemá právo zasahovat. Nedivil bych se, kdyby za jeho odvoláním z funkce prezident stál. MK Staněk s ním teď jede do Číny. Změna kurzu MK je očividná.