tin, Novinky

V rámci Světového dne meningitidy oznámila ve středu Poslanecké sněmovně nejnovější data týkající se této zákeřné nemoci předsedkyně zdravotního výboru Věra Adámková (ANO).

Jak Právo už dříve uvedlo, ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami chystá rozšířit paletu plně hrazených vakcín právě o očkování proti meningokoku. To v parlamentu potvrdil i náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula. Uvedl, že očkování by mělo být nepovinné.

Meningitidou jsou nejvíce ohrožené nejmenší děti: podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR spadalo v letech 2013-2017 nejvíc nakažených chlapců do věkové skupiny 1 až 4 roky, v ženské kategorii nemoc nejvíc napadala dívky do jednoho roku. Druhou nejohroženější skupinou jsou teenageři od patnácti do devatenácti let.

Meningokok se přenáší kapénkovou infekcí vzdušnou cestou, nakazit se lidé mohou například při líbání. Bakterie se nachází v krku a v nose u přibližně 5 až 10 procent populace, jen u některých jedinců ale zaútočí: během několika hodin může vyvolat v těle toxický šok a sepsi, na kterou pacient nezřídka umírá.