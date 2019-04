zpe, Novinky

Občanští demokraté tvrdí, že podle dohod při ustavování Sněmovny jim náleží ve školském výboru tři místa. Strana Klause ml. vyloučila ze strany a nejprve se ho pouze snažila sesadit z předsednického křesla výboru. To se jí nepovedlo, tak navrhla Klausovo odvolání z výboru.

Samotnému hlasování předcházela emotivní diskuze. Klause se totiž zastala jeho stranická kolegyně Majerová Zahradníková, která se vzbouřila proti své straně a pro odvolání nehlasovala. [celá zpráva]

Na záznam hlasování se můžete podívat zde.

O místa přišli i exposlanci SPD



O místa ve výborech a stálých komisích přišli také bývalí poslanci SPD Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová. Trojice vystoupila z SPD v polovině března. Ve výborech ji nahradí jiní poslanci z SPD.

Změní se také složení rozpočtového výboru, do něj místo Jaroslava Foldyny zamíří Václav Votava (oba ČSSD), který se do Sněmovny dostal poté, co poslanecký mandát složil exministr vnitra Milan Chovanec. Foldyna usedne místo Chovance v bezpečnostním výboru.