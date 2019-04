Čechy v armádě nechceme, co vás to vůbec napadlo, díví se Německo

Německá armáda vůbec nepočítá s tím, že by do svých služeb najímala Čechy. Po jednání se svou německou kolegyní Ursulou von der Leyenovou to v úterý v Berlíně řekl český ministr obrany Lubomír Metnar. O tématu s ministryní diskutoval kvůli německým úvahám přijímat do armády občany jiných zemí Evropské unie.