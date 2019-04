Žalobce chce pro Rittiga pět let a zaplatit deset milionů

Státní zástupce Adam Borgula požaduje pro lobbistu Ivo Rittiga či bývalého ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka pět let ve věznici s ostrahou, a navíc každému z nich povinnost uhradit peněžitý trest deset milionů korun. Pokud by ho nezaplatili, měli by strávit ve vězení další dva roky.