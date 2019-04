Barbora Zpěváčková, Novinky

Rakušan se v kandidátském projevu vymezil proti hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. „My nejsme catch all party,” řekl Rakušan. Babiš naopak hlásá, že hnutí ANO je pro každého.

Adept na předsedu STAN kritizoval součaný stav České republiky. „Slovy Václava Havla, naše země opravdu nevzkvétá. Nevyužíváme lidského potenciálu, ani ekonomického. Politickou vizi nahrazujeme marketingem,” kritizoval Rakušan.

Vít Rakušan STAN

FOTO: ČTK

Podle něj je potřeba obnova vzdělávacího systému či investovat do inovací. „Vzdělávací systém zklamává, vypouštíme ze škol jedince, kteří by se byli schopni orientovat ve 20. století, ale ne dnes. Různé vrstvy společnosti se cítí opuštěné, stát se nezajímá o lidi,” vyčítal.

Opřel se do vládní koalice ANO a ČSSD. „Myslel jsem, že současná vláda je ohrožením pro demokracii. Ale ono je to horší. Tato vláda není nebezpečím jen pro demokracii, ale pro prosperitu Česka,” prohlásil. Babišovi vyčetl špatnou personální politiku.

Rakušan prohlásil, že hnutí STAN by mělo být příští vládní silou.

Gazdík: Hnutí potřebuje nový impuls



Gazdíkovi měl mandát vypršet až v roce 2020. Podle něj ale hnutí potřebuje nový impulz a celostátní výbor STAN rozhodl, že vedení se zvolí už letos.

„Nový impuls hnutí velmi, velmi prospěje. Končím dříve také z toho důvodu, abychom měli čas připravit se na krajské volby. Hnutí STAN má potenciál to vyhrát, můžeme v krajských volbách překreslit politickou mapu,” burcoval Gazdík ve svém úvodním projevu.

Petr Gazdík (vlevo) a Vít Rakušan na sněmu Starostů a nezávislých.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dodal, že odchází spokojen. „Neznám mnoho případů, kdy se pár starostů ve Zlínském kraji dalo dohromady a vypracovali se na hnutí, které je zastoupeno všude. Neměli jsme za sebou žádného oligarchu,” podotkl.

Odcházející předseda STAN Petr Gazdík.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Šéfovat chce pouze Rakušan



Gazdík se chce ucházet o post řadového místopředsedy. Jediným kandidátem na šéfa hnutí je Rakušan, na sněmu se ale může ještě někdo přihlásit. O post prvního místopředsedy se uchází šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

„Jsem ale jediný, kdo to chce dělat, protože po úspěšném předsedovi, který patří k zakladatelům hnutí, se nikdy nenastupuje lehce. Ale já si věřím, protože když do něčeho jdu, ať to bylo starostování Kolína, poslancování, nebo pozice lídra ve Středočeském kraji, tak do toho jdu naplno s tím, že chci vidět za sebou úspěch,“ řekl v rozhovoru pro Právo Rakušan.

Vít Rakušan

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Hnutí má podle Rakušana potenciál získat ve volbách až deset procent. Hnutí by se podle něj mělo víc profilovat jako celostátní politická síla, která bude jasně říkat: my jsme připraveni převzít i vládní odpovědnost.

Na sněmu vystoupili s projevy zástupci ostatních politických stran, z ODS Alexandra Udženija, nový šéf lidovců Marek Výborný či předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Ten vyzval k obnovení spolupráce topky a hnutí STAN.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš pozdravil delegáty sněmu přes Skype, protože byl na pracovní cestě v Ostravě. Řekl, že hnutí STAN je pro Piráty partner k dialogu. Zdravici poslal i lídr ČSSD Jan Hamáček.