Dokládá to e-mail pirátského zastupitele Viktora Mahrika z 5. dubna 2019, který Právo získalo k dispozici. Mahrik v něm koaličním partnerům napsal: „Jak jistě víte, v dozorčí radě Pražské plynárenské, a. s., jsou stále zástupci zaměstnanců. Z mého pohledu je to však nepřípustné, neboť se spíš jedná o zástupce vyššího managementu, kteří jsou napojení na vedení společnosti.“

Mahrik dále uvedl: „Radní Chabr by měl mít k dispozici právní posouzení toho, že zástupci zaměstnanců nemají žádný právní nárok na své zastoupení v Dozorčí radě. Z toho důvodu by měli být zaměstnanci co nejdříve odvoláni a nahrazeni zástupci koalice (složení dozorčí rady by tam mělo být 3 3 3). Za Piráty navrhujeme dle předchozí dohody Jaroslava Vlka, kterého jsme původně chtěli nominovat do PP Distribuce.“

Mahrik zároveň požádal o svolání valné hromady Pražské plynárenské, aby se věcí mohla zabývat.

O tom, že piráti chtěli do dozorčí rady dostat místo zaměstnanců politické nominanty, Právo informovalo v uplynulých dvou dnech. Piráti se proti článku ohradili. „Toto je kompletní nepravda – kdo vám tuto informaci sdělil?“ ptal se v e-mailu pro Právo analytik pirátů Janusz Konieczny.

Chabr: Ubrat ano, ale ne zaměstnance



Mahrik ale pravost e-mailu, který dokládá správnost informací Práva, potvrdil. Řekl, že jej psal po poradě s radním pro majetek za Spojené síly pro Prahu Janem Chabrem z TOP 09. Myslel si, že jsou v názorové shodě. „V pondělí jsme se potom dohodli na tom, že se to nebude dělat formou, že bychom zaměstnance odvolali a nahradili svými zástupci, ale že se ta zaměstnanecká místa úplně zruší,“ řekl Právu Mahrik.

Piráti tvrdí, že dohoda v koalici s Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu byla jednomyslná. „Dohodnutý postup koalice je v souladu s návrhy pana radního Chabra z TOP 09,“ napsali piráti.

Chabr se však proti tomuto tvrzení ohradil. „To je nepřesné. Já jsem říkal, že chceme snižovat počet členů v dozorčích radách, ale nikoliv na úkor zaměstnanců,“ řekl Právu.

Tento postoj včera posvětil i celý zastupitelský klub Spojených sil. Zaměstnance v dozorčí radě chce nechat.

O celé věci budou koaliční strany jednat zřejmě příští týden. Vztahy jsou však už nyní značně napjaté. Piráti mají totiž dojem, že je Spojené síly zradily.

„Pro mě to je novinka. Pro mě stále platí, co bylo řečeno v pondělí, že se ti zaměstnanci odvolají. Pokud TOP 09 došla k jinému závěru, tak to nechci předjímat a ani nechci předjímat, k čemu by to v koalici vedlo,“ komentoval to pro Právo Mahrik.

Prý neví, kdo přišel s návrhem změn v dozorčí radě první. „Ale my jsme určitě ti, kdo nesouhlasí s tím, aby tam byli tito zástupci zaměstnanců. To jsme tvrdili od začátku. Ale měl jsem za to, že jsme v tomto jednotní. Že je potřeba tyto zaměstnance dát pryč,“ poznamenal.

„Dlouhodobě jsme spekulovali o tom, jak to udělat. Původně jsme udělali koaliční dohodu, že každá z koaličních stran tam bude mít své tři zástupce, ale narazili jsme na to, že některá místa jsou obsazená zaměstnanci. Byly i návrhy, že by se některá místa zaměstnancům nechala. Ale vzhledem k tomu, kým jsou obsazena, jsme říkali, že takové lidi tam nemůžeme nechat,“ popsal Právu Mahrik.

„Řekl jsem, že nemám problém s tím, aby tam byli zaměstnanci, ale že nechceme, aby to bylo na úkor našich míst, protože my máme velmi málo členů v dozorčích radách. Jsme na tom mnohem hůř než naši koaliční partneři. Takže jsme říkali, že pokud tam chtějí nechat zaměstnance, tak ne na náš úkor,“ dodal Mahrik.

Vlk, kterého piráti na místo prosazovali, je podle informací z jejich internetového fóra ekonom a analytik. Je členem auditního týmu pirátů, který prověřuje hospodaření radnic.

„V průběhu své pracovní praxe měl možnost sledovat fungování specializovaných, státem vlastněných společností, do jejichž dozorčích orgánů byli jmenováni političtí nominanti. Ti se často bohužel stali pouhou loutkou různých zájmových stran, už jen z toho důvodu, že sami nedokázali hodnotit dopady svých rozhodnutí a svého jednání,“ napsala o něm předsedkyně klubu pirátských zastupitelů Michaela Krausová.