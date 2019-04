Firmám chybí lidé, mnoha Čechům se přesto zaměstnávání cizinců nezamlouvá

V době, kdy se Česká republika již řadu měsíců může chlubit rekordně nízkou nezaměstnaností a řada firem se potýká s nedostatkem lidí, podporuje zaměstnávání cizinců necelá polovina občanů. Většina lidí má zároveň za to, že levná pracovní síla ze zahraničí ohrožuje zaměstnávání Čechů, a cizince by zaměstnávala pouze v profesích, o něž lidé v Česku nemají zájem. Plyne to z šetření CVVM.