Martin Procházka, Právo

Jaké budou vaše první kroky na postu ministra?

Nežádám o žádných sto dnů hájení, ale maximálně sto minut, a okamžitě musím začít pracovat.

Priorit je celá řada. Klíčová je podpora podnikání, kdy každý musí vědět, že ministerstvo je tady pro něj. Je to ministerstvo pro podnikatele, pro živnostníky, pro velké hráče. Každý musí cítit zpětnou vazbu, seriózní zákaznický přístup, a pokud tam tento přístup neuvidím, tak bude zle.

Ministerstvo si rovněž musí jasně vyjasnit kompetenční vztahy ve smyslu exportní politiky, co bude dělat konkrétně resort průmyslu, co případně ministerstvo zahraničních věcí. Musí se okamžitě dát dohromady vztahy mezi jednotlivými agenturami jako CzechTrade a CzechInvest, musí se to zefektivnit a přiblížit zákazníkovi.

Jak byste postupoval v oblasti energetiky?

Ta je další klíčovou oblastí. Energetická koncepce z roku 2015 není špatná, možná je třeba ji ještě trošku doladit. Je ale zřejmé, že do budoucnosti to bude o jádru. Je jasné, že se nevyhneme tomu, že jádro bude pokrývat řádově 60 procent výroby.

Bude to ale i o obnovitelných zdrojích. Dovedu si představit, že ze stávajících 12 procent jejich podílu na výrobě se časem dostaneme na 20 procent, u plynu to bude asi 10 procent a je potřeba počítat s dojíždějící výrobou z hnědého uhlí.

To se musí velmi dobře připravit. Jedna věc je říkat, jak to bude, druhou věcí je vytvořit pro to podmínky. Není to jen o tom, že se musí připravit vše pro to, aby se u nás začal budovat minimálně jeden další jaderný blok, ale současně se musí říci, jak se naloží s těmi dojíždějícími.

A vy jádro podporujete?

Dnes mnoho jiných možností není. Jádro je jasnou cestou, bude dominovat. Nemá cenu si namlouvat, že to zvládneme jinak.

A co diskutovaná problematika v oblasti cen mobilních operátorů?

To je nesmírně důležitá oblast. Mobilní operátoři jsou velmi silně skloňované téma, na kterém pracujeme s panem premiérem několik týdnů, v posledních dnech velmi intenzivně.

Prostředí se musí výrazně více zpružnit ve smyslu konkurence, musíme docílit toho, že spotřebitelé budou daleko aktivnější a budou přestupovat k jiným operátorům. Stejně tak se musí nastavit trochu jiná pravidla hry mezi hlavními hráči, tedy mobilními operátory a jednotlivými velkoobchodními partnery čili virtuálními operátory. Musí se začít připravovat podmínky pro aukci kmitočtů a dalšího operátora.

Často se hovoří o špatném proplácení z evropských fondů…

Ministerstvo průmyslu a obchodu je naprosto klíčovým hráčem pro strukturální fondy pro podnikatele. Současný stav je takový, že se vše vyplácí pozdě, podnikatelé jsou nervózní, mají nasmlouvané úvěry, investice a od rozhodnutí k vyplacení to někdy trvá několik měsíců. To je nepřijatelné.

Pokud na ministerstvu budu, tak budu chtít vidět, že tam lidé skutečně tráví dny a noci a že dělají maximum pro to, aby prostředky podnikatel dostal. Když je nedostane včas, musí se mu někdo ozvat a omluvit se, musí tam být zákaznická vazba. Rozumím tomu, že se třeba něco nezvládne, ale musí se o tom perfektně komunikovat.

Důležitá je také naše vizitka v zahraničí. Ministerstvo je hlavním institucionálním vlajkonošem našeho průmyslu. Musíme se v zahraničí prezentovat sebevědomě, ukazovat, že máme špičkový průmysl, že se nebojíme nových technologií a investic do inovací. Musíme hrát roli, která nám přísluší, a nikoli roli někoho v průměru. Nesmíme se bát mířit na nadprůměr a ukázat, že jsme špičkovou zemí, která je připravena sem lákat takové investory, kteří budou investovat do přidané hodnoty, výzkumu, vývoje a budou tady tvořit zisk.

Jak toho chcete docílit?

Není to jen o dotacích nebo přímé podpoře. Může být i nepřímá podpora, což jsme připravovali v rámci Rady vlády, změnili jsme systém odpočtů na výzkum a vývoj, tak aby byl více motivační. Stát by ale neměl být tím, kdo bude jen dotovat.

V první řadě by měl vytvořit perfektní prostředí. Měl by tvořit to hřiště, infrastrukturu. Týmy na hřišti se už musí poprat mezi sebou, tam musí být zdravé konkurenční prostředí. Stát by měl ještě stanovit pravidla hry, měl by nominovat a garantovat férového rozhodčího. Jinak by do té hry neměl vstupovat.

V současnosti jste předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, plánujete jejich větší zastání i na úrovni ministra?

Zastání budou mít všechny firmy. Ať je to firma velká, malá nebo živnostník. Každý musí cítit, že resort je tady pro něj. Musí být maximálně spravedlivý, nemůže se protežovat jeden na úkor druhého.

Na druhou stranu je třeba říci, že každý má v ekonomice svou úlohu. Živnostníků je u nás milion, což je desetina obyvatelstva, a to je třeba vnímat. Je to základ obsluhy infrastruktury regionů, vesnic, drobných služeb. Je třeba vidět, že bez řemesla do budoucnosti nebudeme mít dobrou obslužnost. Je potřeba o tom nejen mluvit, ale skutečně něco dělat.

Stejně tak je třeba podporovat střední nebo velké firmy. Cesta ale není v tom, že jim bude stát dávat peníze, na to stát nemá. Je to tak, že se vytvoří dobré podmínky pro podnikání.

Opustíte svou funkci v asociaci?

Pokud budu jmenován ministrem, tak ano.

Jak to bude s majetkovými podíly ve vašich firmách? Zbavíte se jich?

Ano. Už jsem to začal dělat na začátku roku, kdy jsem s vládní agendou byl poměrně intenzivně spjat v rámci implementace inovační strategie a pracoval jsem na rozpočtu pro výzkum, vývoj a inovace.

Zaprvé jsem nechtěl sedět na dvou židlích, což není možné, protože aktivita v rámci práce pro vládu je skutečně velmi náročná. Zadruhé jsem pochopitelně nechtěl, aby vznikly jakékoli spekulace ve smyslu možného střetu zájmů. Chci mít čistý stůl.

Můžete zhodnotit práci dosluhující ministryně Marty Novákové?

Byla celá řada věcí, které se jí podařily, celá řada zase nevyšla podle jejího přání. Uznávám, že to možná neměla úplně jednoduché. Některá její vyjádření možná nebyla úplně šťastná. Chtěla řadu věcí změnit a myslím, že bude spousta věcí, na kterých se bude dobře navazovat, ať už v případě digitalizace, tak u přístupu k novým technologiím i v oblasti energetické.