„S lítostí, ale přijmu. Je to rozhodnutí pana ministra. Myslím si, že udělal velký kus práce, pokud jde o zahajované stavby,” reagoval Zeman na dotaz, zda přijme Ťokovu demisi.

Zeman následně Ťoka také kritizoval za to, není ve funkci dostatečně tvrdý například vůči šéfovi Ředitelství silnic a dálnic Janu Kroupovi . „Je měkký. Je hodný v tom dobrém slova smyslu, ale toho ředitele měl už dávno vyhodit,” uvedl prezident.

Nového ministra dopravy by rád jmenoval co nejdříve. „Já myslím, že to jmenování proběhne poměrně rychle. Já teď mám před sebou návštěvu Číny, takže to buď stihnu těsně před ní, anebo těsně po ní,” uvedl.

Ministr dopravy Dan Ťok

FOTO: Petr Horník, Právo

O tom, zda případně odvolá i ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou. „Paní ministryně Nováková na rozdíl od pana ministra Ťoka se ke svému případnému odvolání ještě nevyjádřila. Předpokládám, že tak učiní v nejbližších dnech,” dodal Zeman.

O tom, že ve vládě končí, informoval Ťok v pondělí v rozhovoru pro Novinky.cz: „Dlouhodobě chci z vlády pryč, už nechci být v politice. Už jsem se na tom dohodl s panem premiérem, ale dali jsme si gentlemanskou dohodu, že to nebudu nikde potvrzovat a nechám scénář na něm. Ale mám pocit, že ta dohoda vypršela a je všechno venku. Chci to říct narovinu, je to tak.”