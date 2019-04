Pavel Karban, Právo

Radnice chce současně přestěhovat i sochu Leoše Janáčka z Jiráskova náměstí, zv. Kuří rynek. S prodejem i přemístěním však musí nejprve souhlasit autor obou děl, sochař David Moješčík.

O odstranění sochy Špinarové požádala krátce po jejím odhalení sama zpěvaččina rodina, vznikla kvůli tomu i petice. Kromě soch Špinarové a Janáčka vytvořil Moješčík pro MOaP i sochu Karla Kryla. Všechny tři zhotovil bez výběrového řízení na zakázku minulého vedení obvodu.

„Snažíme se s panem Moješčíkem uzavřít smlouvu, abychom mohli se sochou vůbec nakládat. Nyní je to tak, že bylo zaplaceno, ale autorská práva má stále pan Moješčík a nemůžeme se sochou dělat vůbec nic,“ poukázala starostka Zuzana Ožanová (ANO).

Ať si ujasní, co chtějí, vzkazuje sochař



Podle radního obvodu pro oblast veřejného prostoru a architekturu Lukáše Jansy (Piráti) už došlo i na finální verzi smlouvy. Moješčík ji ale nepodepsal. „Ta smlouva je nejasná ohledně toho, co s tím zamýšlí. Není to jednoznačné a něco takového se nedá podepsat,“ vysvětlil sochař, jenž je mimo jiné i autorem sochy Levitace v Ostravě-Svinově a spoluautorem pražského pomníku Operace Anthropoid.

Sochu skladatele Leoše Janáčka chce radnice přestěhovat.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Radní MOaP si prý mají nejprve ujasnit, co se sochami chtějí dělat. „Jestli to chtějí prodat, tak musí být jasné, jakou formou. Město si u mě objednalo sochy, v pořádku bez problémů je převzalo a najednou si to rozmyslí a sochu nechtějí. Je jedno, že tam je jiná garnitura. Ať si nejdřív ujasní, co chtějí,“ vzkázal Moješčík a dodal, že autorského práva k sochám se nevzdá.

Radní MOaP ale mají jasno. V pondělí rozhodli o tom, že sochu Špinarové nabídnou, když sochař smlouvu podepíše, k prodeji do 30. září. „Pokud k tomu nedojde, najdeme místo, kam ji umístíme. Co se týká sochy Leoše Janáčka, tak tam budeme hledat vhodné místo pro přemístění sochy,“ tlumočil rozhodnutí radních Jansa. Kde by mohla socha zpěvačky být, ale zatím neví. Variant je prý několik. „U sochy pana Janáčka si dovedu představit umístění do nějakého parčíku, kde vynikne daleko víc,“ nastínil radní a dodal, že při prodeji by chtěl obvod získat prostředky, které do sochy Špinarové investoval. To je 600 tisíc korun.

Stávající vedení obvodu považuje kroky předchozí radnice v otázce soch za zásadní pochybení. Totéž si myslí i sedm odborníků, které si vzal MOaP při rozhodování o osudu soch k ruce.

„Všichni se shodli na jedné věci. A to, že postup, který byl uplatněn za bývalého vedení radnice, nebyl ideální a že ty sochy nevznikly, jak by asi umělecká díla do veřejného prostoru vznikat měla. Tady totiž během jednoho roku vznikla tři umělecká díla od jednoho umělce bez jakékoliv soutěže. Co nebylo jednotné, tak to bylo, jak s těmi díly naložit, a to od ponechání přes přemístění až po prodej,“ sdělil vysokoškolský pedagog Jakub Ivánek.