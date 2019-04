Novinky

Maláčová hájila pomoc rodičům: „Konzistentně podporuju navýšení rodičovské, 12 let se nezvyšovala.“

Připustila, že udělala chybu, když souhlasila s podporou až pro děti narozené od příštího roku: „Měli jsme dohodu, pak řekla ministryně financí, že na to není. Pak jsme na koaliční radě našli řešení, protože hořel čas, bylo to navýšení důchodu o 900 a kompromis v rodičovské. Pak jsem si chybu uvědomila.“ Návrh, podle něhož dostanou příspěvek 300 000 až rodiče, jimž se narodí dítě po 31. prosinci, stáhla, když se jí ozvali pobouřené páry, jimž se narodí děti do konce roku. Pak slíbila, že zařídí i peníze i pro ně.

Čtyři varianty ve hře



V současné době jsou ve hře čtyři varianty, ale zatím není jasné, která se vybere. „Budeme prosazovat každou variantu, která je spravedlivější pro rodiny,“ řekla ministryně. Jasno by podle ní mělo být v květnu, byť má být v dubnu hotov konvergenční program o výdajích na další tři roky, který se dodává EU.

Její postup v neděli v televizi Prima opět zkritizoval premiér Andrej Babiš: „Pokud ministryně slíbí maminkám, že jim zpětně dá 300 tisíc, tak to nebylo domluveno.“ I on ale připustil chybu v návrhu: „V prohlášení vlády je, že zvýšíme maminkám 300 tisíc. Neuvědomili jsme si, co se může stát.“

Sám ale dodal, že takovéto návrhy má překládat vláda jako celek: „Nejdůležitější z koaliční smlouvy je bod, že vládní návrhy s výrazným vlivem na rozpočet se bude překládat jako vládní.“ Obešel však dotaz, zda tím ČSSD porušila koaliční dohody. Více mu vadí, že si mnozí ministři připisují zásluhy, které nemají: „Byli jsme rádi, že jsme navýšili důchody, a byl jsem první, kdo to v lednu navrhl.“