Od neděle 28. dubna se uzavřela kompletně celá ulice Pod Krejcárkem, tedy od křižovatky Ohrada po křižovatku s ulicemi Novovysočanská a Pod Plynojemem.

Objízdná trasa vede přes Novovysočanskou a Spojovací. „Předpokládáme, že vzniknou problémy na křižovatce Spojovací, která je již dnes hodně zatížená, a v oblasti kolem ulice Na Balkáně, kudy by si řidiči mohli zkracovat cestu,“ uvedl radní pro dopravu na Praze 3 Ondřej Rut.

Podívejte se na aktuální uzavírky a objízdné trasy v okolí ulice Pod Krejcárkem (Zdroj: Novinky)

Radnice chce zároveň z některých ulic udělat jednosměrky, podle Ruta to zjednoduší objížďky. Do ulice Na Balkáně bude ve směru ze Spojovací zákaz vjezdu. V opačném směru bude slepá oblast od vjezdu do ulice U Kněžské louky, kde se nebude dát projet na Spojovací.

„To opatření má za cíl, aby se ochránila rezidenční oblast před tranzitní dopravou, která tady bude ještě větší v souvislosti s tou uzavírkou,” doplnil radní.

Objízdné trasy jsou vedeny mimo rezidenční oblasti, říká místostarosta Prahy 3 (Zdroj: Novinky)

Uzavírka kvůli rekonstrukci plynovodu potrvá tři měsíce. Ulicí bude moci projíždět jen městská hromadná doprava. Plynovod je nutné opravit, protože dlouhodobě už jsou na něm zaznamenány poruchy a jedna část se dokonce musela odstavit. V rámci rekonstrukce dojde k úplné obnově plynovodu.

Oprava plynovodu potrvá podle zástupce Pražské plynárenské až do října (Zdroj: Novinky)

„Přistoupili jsme na volbu šetrnější technologie, která nám pomůže urychlit tuhle záležitost, že část nebo větší část této stavby realizujeme prostřednictvím těsného protahu, kdy vlastně ten plynovod protahujeme novým plastovým potrubím,“ popsal vedoucí odboru řízení investic u Pražské plynárenské Tomáš Máčalík.

Od července druhá etapa



Uzavírka ulice Pod Krejcárkem potrvá do konce června. Nebude to však jediná oprava. „Druhá etapa, Novovysočanská, bude od července do října. Po celou dobu obou dvou těch etap bude přijalo i opatření v okolí ulice Na Balkáně,” popsal radní Rut.

V rámci MHD dojde jen k mírným omezením. Dočasně bude omezena trasa zastávek pro linku 207, kdy mimořádně bude končit trasa na zastávce Ohrada a to až do 2. května 2019.