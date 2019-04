Barbora Zpěváčková, Novinky

Gábina Hejtíková se svým přítelem Tomášem Nevěčným, který je upoutaný na vozík, si s úředníky a politiky dopisují už od léta roku 2017. Poblíž svého domu na Praze 4 by potřebovali upravit vysoký obrubník, aby si Tomáš, který je jinak soběstačný, pracuje i sportuje, mohl dojet sám na nákup.

Celá situace došla až k tomu, že úřednice dvojici vzkázala, ať se radši přestěhují jinam, pokud chtějí žít v bezbariérovém prostředí. Novinky na problém upozornily loni na podzim, a i když už se nyní úřady tváří vstřícněji, stále se nic nezměnilo.

Chcete žít bez bariér? Tak se přestěhujte, radí úřednice vozíčkáři

„Je duben 2019 a nikdo tam ani nic nezačal vyměřovat. Přítel musí hledat nějakou další cestu. Musí jet po silnici tak dlouho, než najde místo, kde může najet na chodník. Řidiči na něj pak většinou troubí,“ popsala Novinkám Gábina.

„Nebo ať mi řeknou, jak přítele odškodní, pokud bude muset jet na jídlo a z toho obrubníku spadne?” zeptala se řečnicky.

Po loňských podzimních komunálních volbách se s Gábinou a Tomášem sešla nová radní pro územní rozvoj na Praze 4 Petra Rejchrtová (Piráti), ale od té doby se prý nic nestalo.

„Myslím, že s tím obrubníkem nikdo nic neudělá, leda bych ho šla snížit sama. Mám pocit, že jsem vyčerpala všechny možnosti, na magistrátu se tím nikdo nevzrušuje, úředníci nám řeknou, ať se přestěhujeme jinam. Taková banalita a je to tak strašný problém. Dvacetipatrový dům na Pankráci je postavený dřív, než je městská část schopná snížit požadovaný obrubník – evidentně je tu něco špatně,“ krčí rameny Gábina.

Náměstek Scheinherr slibuje změnu



Radní Rejchrtová Novinkám řekla, že Praha 4 na zmiňované věci pracuje. Poznamenala však, že chodníků a obrubníků, se kterými je potřeba něco udělat, je mnohem víc.

„Vypracovávají se analýzy na všechny pozemky, co komu patří, bude se dělat revitalizace,“ uvedla Rejchrtová.

Změnu slibuje náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Podle něj je případ Gábiny a Tomáše nešťastnou akcí, kdy si Praha 4 a odbor rozvoje a financování dopravy pražského magistrátu navzájem od září 2017 pinkají tento podnět.

Náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Přišel jsem k tomu asi před měsícem a půl, kdy mě na to upozornil Patrik Nacher (pražský zastupitel a poslanec hnutí ANO - pozn. red.). Dva roky se o to nikdo nezajímal, zaseklo se to na jednom magistrátním odboru. Ihned jsem to zadal, aby se to začalo připravovat. Do začátku července by to mělo být hotové,” řekl Novinkám.

To, že se doposud nic nedělo, je podle Scheinherra vinou předchozího vedení, které se o případ Tomáše a Gábiny nezajímalo. „Kdyby to tady dva roky nestálo, mohlo to být dávno hotové,” tvrdí náměstek.

To už dříve potvrdila i sama Gábina. V minulém volebním období s Tomášem oslovili Jaroslava Vodáka a Václava Kříže z odboru dopravy Městské části Prahy 4, starostu Prahy 4 Petra Štěpánka (Zelení) či někdejšího náměstka pražské primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD).

„Nikdo z nich nic neřešil. Nikdo z nich s námi nekomunikoval, nereagoval na x emailů” uvedla Gábina.