Kotva byla postavena podle návrhu manželů Věry a Vladimíra Machoninových v letech 1970 až 1975 a je považována za jednu z nejzajímavějších československých budov 70. let. Její půdorys připomíná včelí plástev a tvoří ho několik do sebe zaklesnutých šestihranů. Podobně jako jiné tradiční obchodní domy ale od 90. let začala kvůli novým nákupním centrům trpět relativním nezájmem nakupujících i nájemců navzdory lukrativnímu umístění v centru metropole.