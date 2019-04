Karolina Brodníčková, Právo

ČSSD mlčí ke kauze šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, který se scházel se šéfy Kapsche a antimonopolního úřadu a řešil s nimi mýtný systém. Vám zveřejněné informace nestačí, abyste žádali jeho hlavu?

Mně osobně to nestačí. Že komunikoval a scházel se s panem Rafajem? To není trestné v ČR a není to ani nestandardní v politice. Nestandardní je, pokud by politik ovlivňoval například férovou soutěž.

A jaký měl podle vás Faltýnek důvod schůzek? Policie odposlechla, že Faltýnek chtěl po Rafajovi udělat to, co chce Kapsch.

To se ptáte dobře, ale na špatném místě. Policejní odposlechy jsem neviděl. Jestli se politik schází s generálním ředitelem firmy, s řediteli úřadů, vyšších úřadů, ministerstev, na tom není nic špatného. A zvlášť poslanec. Ten má ten nelehký úkol, že projednává stovky věcí, žádostí, stížností občanů, projednává věci, které se dotýkají zákonů. K tomu potřebujete velký objem informací, které vám pomáhají shánět asistenti nebo je sháníte sám. Z tohoto pohledu na komunikaci s kýmkoliv není nic špatného.

Problém je, pokud by komunikace směřovala k nějakému činu, který by mohl být trestný. K tomu dnes žádné informace nemám. Preferoval bych, kdyby se pan Faltýnek objednal u pana Rafaje na úřadě nebo kdyby se pan Rafaj, který bezesporu jezdí do Prahy, zastavil u pana Faltýnka ve Sněmovně.

To bych pokládal za rozumnější než se scházet po hotelích. Ale někdy asi člověk i v restauraci řeší a komunikuje konstruktivněji a rychleji než v kanceláři.

Vydal byste Faltýnka trestnímu stíhání, pokud by o to policie požádala?

Když policie požádá o vydání pana Faltýnka, což není na pořadu dne, protože pan Faltýnek je evidován jako svědek, tak nám k tomu bude muset dát zdůvodnění, projedná to výbor a potom se bude hlasovat. Chcete po mně informaci, jak budu hlasovat o něčem, o čem nevím, jak by mohlo vypadat.

Sám jste seděl s jedním z aktérů brněnské kauzy, Jiřím Švachulou, v dozorčí radě ČD Cargo. Znali jste se blíž?

Osobně jsem ho poznal v dozorčí radě. Jestli jsme se viděli sedmkrát za život? Předtím jsem pana Švachulu neznal. Vím, že to jméno lítalo ve vzduchu v Brně.

Premiér Andrej Babiš se pustil do vaší ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Řekl o ní, že její sliby působí v koalici problémy. Budete na to nějak reagovat?

V každém vztahu je vždy jedna z osob dominantní a druhá více poslouchá. Andrej Babiš je zvyklý být tou dominantní. Když slibuje on, je všecko v pořádku, když slibuje někdo jiný, tak to v pořádku podle něj není.

Veškeré sporné věci, které se dnes projednávají, jsou součástí koaliční smlouvy. Jestli je to otázka výživného, rodičovské nebo zrušení karenční doby, nevidím žádný extra rozpor, který by měl stávající koalici narušit.

Mandát si brát nebudu, nekopíruji věci, s nimiž nesouhlasím.

Ani zrušení karenční doby, které chce ANO odsunout na leden a spojit se zavedením e-neschopenky?

Hnutí ANO zkusilo vyhovět podnikatelské sféře, jasně jsme řekli, že trváme na podmínkách, za kterých jsme podepsali koaliční smlouvu. Pokud by to tak nemělo být, soc. dem. nelpí na křeslech ve vládě. ANO si to velice rychle uvědomilo, pokud vím, situaci řešilo v klubu a je shoda, že zrušení karenční doby bude platit od července.

Šéf poslanců ANO Faltýnek pohrozil, že pokud nebude od ledna platit e-neschopenka, bude požadovat hlavu Maláčové. Nevezmete si jako první místopředseda ČSSD po vzoru Faltýnka mandát a nepomůžete Maláčové její situaci řešit, stejně jako Faltýnek kdysi pomáhal ministru dopravy Ťokovi s mýtem, když mu Sobotka hrozil vyhazovem?

Mandát si brát nebudu, nekopíruji věci, s nimiž nesouhlasím. Byla to chyba, co pan Faltýnek udělal. Zamýšlel jsem se nad tím, co řekl. Jestli mám nechat v cukrárně udělat hlavu Maláčové z marcipánu? Nebo si mám říkat o hlavu některého z ministrů ANO? Vnímám to jako slovní obrat zkušeného politika. Promluvili jsme si o tom a shodli se, že platí slovo a podání ruky.