Renáta Bohuslavová, Novinky

„V tuto chvíli se žádná analýza nechystá,” řekl na pondělní tiskové konferenci náměstek pro územní rozvoj za TOP 09 Petr Hlaváček, pod kterého gesčně kompetence IPR spadají.

Radní Adam Zábranský, který má na starosti bytovou politiku, ale tvrdí něco jiného.

„Na IPR na tom pracuje jeden člověk, který ten projekt připravuje a je to zatím v rané fázi. Nikdo z nás netrvá na konkrétním způsobu, jak zjistit počet prázdných bytů, ale toto se jevilo jako dobrý nápad, protože data existují a nevytvořilo by to vyšší náklady,” řekl v pondělí dopoledne radní Adam Zábranský. Zároveň zopakoval, že o žádně „špehování”, jak to popisuje koaliční partner, nejde.

Pražský radní pro transparenci a bydlení Adam Zábranský

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Právě způsob, jak zjistit, kolik má Praha volných bytů, se stal v minulém týdnu zdrojem količního sporu, který vyústil až v ideovou i koaliční krizi.

O tom, že by se měla zpracovávat analýza, informoval minulý týden primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Piráti chtějí, aby Pražská energetická (PRE) poskytla institutu data o spotřebě elektřiny a ten následně pracoval na zjištění, kolik je v Praze volných bytů. Zaskočil tím koaličního partnera TOP 09. Předseda Jiří Pospíšil následně řekl, že žádné zpracování dat pro tyto účely jeho strana nepodpoří.

IPR: Nic zadáno není



Na tom, že se žádná analýza nepřipravuje, trvá i IPR. „Oficiálně nám nic zadáno nebylo a žádná oficiální spolupráce s PRE neprobíhá,” potvrdil Novinkám tiskový mluvčí institutu Marek Vácha.

Vyloučil, že by se tím na IPR kdokoliv zabýval neoficiálně bez vědomí ředitel organizace Ondřeje Boháče.

PRE si data chrání



„Jsme schopni sledovat spotřebu elektřiny v územních celcích jako jsou městské části, což ostatně děláme a data se využívají pro tvorbu energetické koncepce s cílem sledovat především zatížení v dané oblasti,” uvedl tiskový mluvčí společnosti PRE Petr Holubec.

„Data jsou ale každopádně jen velmi orientační a nelze je vztahovat na jednotlivé konkrétní byty a jména. Data svých zákazníků PRE důsledně chrání podle legislativy a zásadně je neposkytuje třetím stranám,” uklidňuje zákazníky společnosti Holubec.

Na to, že se navrženým postupem, při nemž by mělo být podle Pirátů možné zjistit kolik procent prázdných bytů se v konkrétních čtvrtích nachází, nezískají pro města potřebná data, upozorňují i odborníci.

Koaliční krize



„V této věci je pro nás nepřijatelný jakýkoliv kompromis,” zdůraznil ještě v pátek Pospíšil a dodal, že je pro ně návrh i jen zpracování takových dat zásahem do soukromí, nepodpoří ho a vedení je v koaliční krizi.

Zásadním „ideovým problémem”, jak o něm hovoří TOP 09, se v celém sporu stal další z výroků primátora Hřiba, když uvedl, že v případě, že se zjistí, že je v Praze prázdných bytů moc, tak „můžeme jít za ministerstvem financí, nebo jiným ministerstvem, aby to začal nějak reálně řešit”. Ve hře je i zvýšení daní právě pro majitele prázdných bytů.

Piráti ale říkají, že Hřib rozhodně nemluvil o vyšším zdanění a zásadně proti je právě i TOP 09, naopak třetí koaliční partner Praha sobě Jana Čižinského považuje debatu o vyšších daních za legitimní.