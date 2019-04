Oteplení v týdnu pokazí vítr

Počasí v České republice v pondělí poznamená proudění studeného vzduchu. Od úterý by se mělo o něco oteplit, od středy do pátku však pocitovou teplotu poznamená poměrně silný vítr. Novinkám to řekla Dagmar Honsová z Meteopressu.